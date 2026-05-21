Inglaterra deve convocar atacante 'esquecido' de 30 anos para a Copa do Mundo

Após meses fora das convocações da Inglaterra, Ivan Toney deve voltar à seleção para a Copa do Mundo. Segundo o jornal britânico The Sun, o atacante de 30 anos do Al-Ahli entrou na lista final preparada pelo técnico Thomas Tuchel.

A possível convocação chamou atenção diante do longo período de Toney fora da seleção inglesa e de sua atuação atual no futebol saudita, alvo frequente de desconfiança entre parte dos torcedores europeus.

Explosão de gols mudou cenário de Ivan Toney

Apesar do período afastado da seleção inglesa, Toney vive uma das temporadas mais produtivas da carreira. O atacante marcou 32 gols na liga saudita e soma 49 participações diretas em gols pelo Al-Ahli em todas as competições, números que o recolocaram no radar da comissão técnica da Inglaterra.

Segundo relatos da imprensa britânica, Tuchel entende que o centroavante oferece características diferentes das demais opções ofensivas disponíveis para a Copa do Mundo.

O treinador alemão já havia elogiado o desempenho do jogador na temporada anterior, sobretudo pela sequência de gols e assistências no futebol saudita.

Palmer pode virar uma das baixas de Tuchel

Enquanto isso, Cole Palmer aparece entre os nomes que podem ficar fora da convocação final. De acordo com veículos ingleses, o meia-atacante do Chelsea teve uma temporada abaixo do nível apresentado no ano passado, quando viveu uma das melhores fases da carreira.

A possível ausência de Palmer aumentou ainda mais a repercussão em torno da lista preparada por Tuchel para o Mundial.

Retorno de Toney divide torcedores ingleses

A notícia da volta de Toney rapidamente provocou reação entre torcedores ingleses nas redes sociais. Parte do público demonstrou surpresa com a escolha, principalmente pelo fato de o atacante atuar atualmente na Arábia Saudita e não disputar uma das principais ligas europeias.

Mesmo assim, defensores da convocação destacaram o desempenho ofensivo do jogador ao longo da temporada e os números expressivos alcançados pelo atacante em 2025/26.

A convocação oficial da Inglaterra para a Copa do Mundo está prevista para ser anunciada nesta sexta-feira, 22.