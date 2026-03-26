Reta final: quantos jogos o Brasil terá antes da Copa de 2026?

Com vaga garantida na Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira entra na reta final de preparação para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Até a estreia no Mundial, marcada para 11 de junho de 2026, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá quatro amistosos de preparação.

Esses jogos servirão como os últimos testes da comissão técnica para ajustes táticos e definição do elenco que disputará a Copa.

Calendário dos amistosos antes da Copa

A seleção brasileira ainda terá mais quatro jogos de preparação antes do início do Mundial.

Brasil x França — 26 de março, às 17h — Gillette Stadium, Boston (EUA)

Brasil x Croácia — 31 de março, às 21h — Camping World Stadium, Orlando (EUA)

Brasil x Panamá — 31 de maio — Maracanã, Rio de Janeiro

Brasil x Egito — 6 de junho — Estados Unidos

A lista final com 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo deve ser divulgada em 19 de maio. A estreia do Brasil no torneio será contra a seleção de Marrocos.

Como funciona a repescagem da Copa 2026?

A reta final da classificação está dividida assim:

Playoffs da Uefa

São 16 seleções brigando por quatro vagas. Entram nesse mata-mata os 12 segundos colocados das Eliminatórias Europeias e mais quatro times vindos da Nations League.

O formato é de semifinal e final em jogo únicos durante a Data Fifa de março.

Repescagem intercontinental da Fifa

São seis seleções disputando duas vagas. O torneio será jogado no México, também com semifinais e finais em partidas únicas.

A Europa não entra nesse chaveamento.

Quais países ainda podem se classificar para a Copa de 2026?

As seis seleções que seguem vivas na repescagem são:

Ásia (AFC)

Iraque

Congo

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

Jamaica

Suriname

América do Sul (Conmebol)

Bolívia

Oceania (OFC)

Nova Caledônia

Dessas seis equipes, apenas duas vão avançar à Copa do Mundo. O Iraque e o Congo entraram direto nas finais de suas chaves por terem ranking superior no sorteio do torneio.

Já Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia e Suriname começam nas semifinais.

Europa (Uefa)

Albânia

Bósnia e Herzegovina

República Tcheca

Dinamarca

Itália

Kosovo

Polônia

República da Irlanda

Eslováquia

Turquia

Ucrânia

País de Gales

Romênia

Suécia

Irlanda do Norte

Macedônia do Norte

Jogos da repescagem intercontinental

Semifinais

26 de março, quinta-feira

Bolívia x Suriname (19h do Horário de Brasília)

27 de março, sexta-feira

Nova Caledônia x Jamaica (0h do Horário de Brasília; na madrugada de quinta para sexta-feira)

Finais

31 de março, terça-feira

República Democrática do Congo x vencedor de Nova Caledônia x Jamaica (18h do Horário de Brasília)

1º de abril quarta-feira

Iraque x vencedor de Bolívia x Suriname (0h do Horário de Brasília; na madrugada de terça para quarta-feira)

Jogos dos playoffs europeus

Semifinais

26 de março, quinta-feira

Itália x Irlanda do Norte ( 16h45 do Horário de Brasília)

País de Gales x Bósnia e Herzegovina ( 16h45 do Horário de Brasília)

Ucrânia x Suécia ( 16h45 do Horário de Brasília)

Polônia x Albânia ( 16h45 do Horário de Brasília)

Turquia x Romênia ( 14h do Horário de Brasília)

Eslováquia x Kosovo (16 h45 do Horário de Brasília)

Dinamarca x Macedônia do Norte ( 16h45 do Horário de Brasília)

República Tcheca x República da Irlanda ( 16h45 do Horário de Brasília)

Finais

31 de março, terça-feira