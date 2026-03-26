Esporte

Reta final: quantos jogos o Brasil terá antes da Copa de 2026?

Até a estreia no Mundial, marcada para 11 de junho de 2026, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá uma série de amistosos

(EFE/EPA/JEON HEON-KYUN)

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Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 26 de março de 2026 às 12h00.

Com vaga garantida na Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira entra na reta final de preparação para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Até a estreia no Mundial, marcada para 11 de junho de 2026, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá quatro amistosos de preparação.

Esses jogos servirão como os últimos testes da comissão técnica para ajustes táticos e definição do elenco que disputará a Copa.

Calendário dos amistosos antes da Copa

A seleção brasileira ainda terá mais quatro jogos de preparação antes do início do Mundial.

Brasil x França — 26 de março, às 17h — Gillette Stadium, Boston (EUA)
Brasil x Croácia — 31 de março, às 21h — Camping World Stadium, Orlando (EUA)
Brasil x Panamá — 31 de maio — Maracanã, Rio de Janeiro
Brasil x Egito — 6 de junho — Estados Unidos

A lista final com 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo deve ser divulgada em 19 de maio. A estreia do Brasil no torneio será contra a seleção de Marrocos.

Como funciona a repescagem da Copa 2026?

A reta final da classificação está dividida assim:

Playoffs da Uefa

São 16 seleções brigando por quatro vagas. Entram nesse mata-mata os 12 segundos colocados das Eliminatórias Europeias e mais quatro times vindos da Nations League.

O formato é de semifinal e final em jogo únicos durante a Data Fifa de março.

Repescagem intercontinental da Fifa

São seis seleções disputando duas vagas. O torneio será jogado no México, também com semifinais e finais em partidas únicas.

A Europa não entra nesse chaveamento.

Quais países ainda podem se classificar para a Copa de 2026?

As seis seleções que seguem vivas na repescagem são:

Ásia (AFC)

  • Iraque
  • Congo

América do Norte, Central e Caribe (Concacaf)

  • Jamaica
  • Suriname

América do Sul (Conmebol)

  • Bolívia

Oceania (OFC)

  • Nova Caledônia

Dessas seis equipes, apenas duas vão avançar à Copa do Mundo. O Iraque e o Congo entraram direto nas finais de suas chaves por terem ranking superior no sorteio do torneio.

Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia e Suriname começam nas semifinais.

Europa (Uefa)

  • Albânia
  • Bósnia e Herzegovina
  • República Tcheca
  • Dinamarca
  • Itália
  • Kosovo
  • Polônia
  • República da Irlanda
  • Eslováquia
  • Turquia
  • Ucrânia
  • País de Gales
  • Romênia
  • Suécia
  • Irlanda do Norte
  • Macedônia do Norte

Jogos da repescagem intercontinental

Semifinais

26 de março, quinta-feira

  • Bolívia x Suriname (19h do Horário de Brasília)

27 de março, sexta-feira

  • Nova Caledônia x Jamaica  (0h do Horário de Brasília; na madrugada de quinta para sexta-feira)

Finais

31 de março, terça-feira

  • República Democrática do Congo x vencedor de Nova Caledônia x Jamaica (18h do Horário de Brasília)

1º de abril quarta-feira

  • Iraque x vencedor de Bolívia x Suriname (0h do Horário de Brasília; na madrugada de terça para quarta-feira)

Jogos dos playoffs europeus

Semifinais

26 de março, quinta-feira

  • Itália x Irlanda do Norte (16h45 do Horário de Brasília)
  • País de Gales x Bósnia e Herzegovina (16h45 do Horário de Brasília)
  • Ucrânia x Suécia (16h45 do Horário de Brasília)
  • Polônia x Albânia (16h45 do Horário de Brasília)
  • Turquia x Romênia (14h do Horário de Brasília)
  • Eslováquia x Kosovo (16h45 do Horário de Brasília)
  • Dinamarca x Macedônia do Norte  (16h45 do Horário de Brasília)
  • República Tcheca x República da Irlanda (16h45 do Horário de Brasília)

Finais

31 de março, terça-feira

  • País de Gales ou Bósnia e Herzegovina x Itália ou Irlanda do Norte
  • Ucrânia ou Suécia x Polônia ou Albânia
  • Eslováquia ou Kosovo x Turquia ou Romênia
  • República Tcheca ou República da Irlanda x Dinamarca ou Macedônia do Norte
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