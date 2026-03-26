Reta final: quantos jogos o Brasil terá antes da Copa de 2026?

(EFE/EPA/JEON HEON-KYUN)
Redação Exame
Publicado em 26 de março de 2026 às 12h00.
Com vaga garantida na Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira entra na reta final de preparação para o torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.
Até a estreia no Mundial, marcada para 11 de junho de 2026, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá quatro amistosos de preparação.
Esses jogos servirão como os últimos testes da comissão técnica para ajustes táticos e definição do elenco que disputará a Copa.
A seleção brasileira ainda terá mais quatro jogos de preparação antes do início do Mundial.
Brasil x França — 26 de março, às 17h — Gillette Stadium, Boston (EUA)
Brasil x Croácia — 31 de março, às 21h — Camping World Stadium, Orlando (EUA)
Brasil x Panamá — 31 de maio — Maracanã, Rio de Janeiro
Brasil x Egito — 6 de junho — Estados Unidos
A lista final com 26 jogadores que disputarão a Copa do Mundo deve ser divulgada em 19 de maio. A estreia do Brasil no torneio será contra a seleção de Marrocos.
A reta final da classificação está dividida assim:
São 16 seleções brigando por quatro vagas. Entram nesse mata-mata os 12 segundos colocados das Eliminatórias Europeias e mais quatro times vindos da Nations League.
O formato é de semifinal e final em jogo únicos durante a Data Fifa de março.
São seis seleções disputando duas vagas. O torneio será jogado no México, também com semifinais e finais em partidas únicas.
A Europa não entra nesse chaveamento.
As seis seleções que seguem vivas na repescagem são:
Dessas seis equipes, apenas duas vão avançar à Copa do Mundo. O Iraque e o Congo entraram direto nas finais de suas chaves por terem ranking superior no sorteio do torneio.
Já Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia e Suriname começam nas semifinais.
Semifinais
26 de março, quinta-feira
27 de março, sexta-feira
Finais
31 de março, terça-feira
1º de abril quarta-feira
Semifinais
26 de março, quinta-feira
Finais
31 de março, terça-feira