Por que Ancelotti rejeitou Neymar na convocação da Seleção Brasileira? Técnico explica os motivos

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira, 16, a lista de jogadores da Seleção Brasileira que vão disputar os últimos amistosos antes da Copa do Mundo. O Brasil enfrentará a França e a Croácia ainda neste mês. (veja a lista completa a seguir)

No entanto, após a apresentação, o treinador foi questionado pela ausência de Neymar Jr, do Santos FC, na lista de convocados.

Segundo Ancelotti, as condições físicas do atacante no momento não são favoráveis, em razão de uma série de lesões em partidas anteriores. Ele reforçou que precisa de jogadores que estejam "totalmente" dispostos.

"Neymar pode estar na Copa do Mundo, mas também pode não estar na Copa do Mundo", enfatizou o técnico. "Se ele estiver 100% até lá, ele pode ser chamado. Ele não foi chamado agora nesta convocação porque, neste momento, ele não está 100%. E preciso de jogadores que estejam 100%".

Por outro lado, Ancelotti disse que o cenário pode ser diferente nos próximos meses, tudo dependerá do desempenho de Neymar.

"Mas, outro discurso será feito na lista final. Neymar tem que seguir trabalhando e jogando, para mostrar suas habilidades e uma boa condição física".

Próximos jogos da Seleção Brasileira

O Brasil enfrentará a França no dia 26 de março e a Croácia no dia 31. As duas partidas ocorrerão nos Estados Unidos e também marcarão a estreia dos novos uniformes da seleção, apresentados pela Nike na semana passada.

Confira a lista dos jogadores convocados para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo

Goleiro

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Leo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma).

Meio-campistas

Andrey Santos (Chelsea)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Junior (Real Madrid).

Quando será a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo estão marcados para começar no dia 11 de junho. O torneio será encerrado em 19 de julho.