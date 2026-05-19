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Panini anuncia atualizações das figurinhas da Copa após convocação; veja quem entra e quem sai

Lista final de jogadores para a Copa do Mundo foi apresentada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, 18 de maio

Copa do Mundo: após a convocação, Panini anuncia mudanças nas figurinhas da Seleção Brasileira

Copa do Mundo: após a convocação, Panini anuncia mudanças nas figurinhas da Seleção Brasileira

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de maio de 2026 às 14h36.

Última atualização em 19 de maio de 2026 às 14h40.

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A Panini anunciou nesta terça-feira, 19, que fará alterações no álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 após a divulgação da lista final da seleção brasileira. A empresa confirmou que lançará um “pacote de atualização” com novas figurinhas depois da convocação oficial anunciada nesta segunda-feira, 18.

A decisão ocorre após o técnico Carlo Ancelotti divulgar os 26 jogadores escolhidos para representar o Brasil no torneio. Entre os nomes chamados estão Neymar Jr., Igor Thiago, Rayan, Bremer e Endrick. Parte dos atletas convocados não aparece na versão inicial do álbum lançada pela editora.

Em nota, a companhia não detalhou quais cromos serão substituídos nem informou a data de lançamento do novo pacote. A coleção, porém, possui limitação de espaço para cada seleção. Cada país conta com apenas 20 figurinhas no álbum: uma do escudo, uma da equipe e 18 destinadas aos jogadores.

Com isso, alguns atletas convocados por Ancelotti devem permanecer fora da coleção oficial. Por outro lado, jogadores presentes na edição inicial perderam espaço após ficarem fora da lista final do treinador italiano. É o caso de Bento, João Pedro, Éder Militão, Rodrygo e Estevão.

Brasil tem Neymar na Seleção Brasileira, mas fora do álbum da Copa

Álbum da Copa de 2026 terá 980 figurinhas

O álbum oficial da competição chegou ao mercado em diferentes versões. A edição brochura custa R$ 24,90, enquanto a versão com capa dura especial é vendida por R$ 79,90. Há também uma edição premium, com preço de até R$ 359,90. Os pacotes de figurinhas custam R$ 7 e incluem sete unidades.

A edição de 2026 será a maior já lançada pela Panini, com 980 figurinhas distribuídas em 112 páginas. O aumento acompanha a expansão da Copa do Mundo, que terá 48 seleções pela primeira vez. Os jogos ocorrerão nos Estados Unidos, Canadá e México.

Na edição anterior, lançada em 2022, o álbum tinha 670 cromos. Com o crescimento da coleção, o custo para completar todas as páginas também aumentou. Mesmo em cenários sem figurinhas repetidas, o gasto para finalizar o álbum supera R$ 1 mil.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo 2026

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)

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