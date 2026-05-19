MEC formaliza novas diretrizes do curso superior de enfermagem

O Ministério da Educação (MEC) oficializou nesta terça-feira, 19, as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos superiores de enfermagem, tanto bacharelado quanto licenciatura. As mudanças foram aprovadas pelo MEC e pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) na última sexta-feira, 15.

Segundo o CNE, a atualização foi necessária ante os novos desafios da saúde pública nos tempos atuais, com abordagens sobre sustentabilidade, diversidade, segurança do paciente, educação ambiental, novas tecnologias e práticas baseadas em evidências.

“A ideia é fortalecer a formação profissional, sem perder a essência da dimensão ética e humana no cuidado”, diz o parecer.

Educar profissionais integrados ao SUS

As novas diretrizes também têm como objetivo inserir e integrar os estudantes com a comunidade desde o início da graduação. O trabalho será feito diretamente com unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Novos parâmetros também serão adotados na avaliação do estágio supervisionado, pesquisa e extensão, para formar profissionais capacitados para qualquer cenário de saúde.

“As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Enfermagem representam um avanço histórico para a formação em saúde no Brasil”, afirmou o presidente do CNE, Cesar Callegari.

“O texto consolida uma visão contemporânea, humanista e socialmente comprometida da profissão”, disse.

Para a relatora da matéria, a conselheira da Câmara de Educação Superior do CNE, Beth Guedes, as novas DCNs são resultado de construção coletiva, fruto de diálogo com entidades científicas, profissionais, acadêmicas e representativas da área da saúde.

“Mais do que um texto normativo, elas expressam um processo contínuo de escuta, atualização e pactuação institucional em favor de uma formação conectada às transformações da sociedade, do SUS e do mundo do trabalho”, afirmou a relatora.