Seleção Brasileira sofre mais uma baixa às vésperas do amistoso com a França

Zagueiro do Arsenal deixa a lista de Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia por dores no joelho

Gabriel Magalhães: zagueiro desfalca a seleção para a Data Fifa

Renan Rodrigues
Publicado em 23 de março de 2026 às 13h04.

A Seleção Brasileira enfrenta mais um problema às vésperas dos amistosos da Data Fifa de março. Nesta segunda-feira, 23, Gabriel Magalhães foi cortado da lista de Carlo Ancelotti para os jogos contra França e Croácia.

O zagueiro do Arsenal é a terceira baixa da Seleção para os compromissos desta semana. 

Gabriel Magalhães é cortado por dores no joelho

Em nota emitida pela CBF hoje pela manhã, Gabriel Magalhães foi retirado da lista após reclamar de dores no joelho. A publicação informa ainda que Ancelotti optou por não convocar outro defensor para o lugar do jogador do Arsenal. 

Com isso, a linha defensiva do Brasil para os amistosos fica formada por Marquinhos, Bremer, Léo Pereira e Ibañez, além de Danilo, que também pode atuar como zagueiro.

Seleção já havia perdido Alisson e Alex Sandro

Antes do corte de Gabriel, a Seleção já tinha duas baixas confirmadas. Na sexta-feira, 20, a CBF anunciou a convocação de Hugo Souza para o lugar de Alisson, afastado por lesão. O goleiro do Corinthians foi chamado para os amistosos contra França e Croácia, marcados para acontecer nos Estados Unidos, nas cidades de Boston e Orlando. 

Já nesta segunda-feira, Alex Sandro também foi retirado da lista após exame apontar lesão na coxa direita. O lateral do Flamengo se machucou no empate com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, e acabou substituído por Kaiki, do Cruzeiro.

Como fica a lista de Ancelotti após os cortes

A convocação original de Carlo Ancelotti para a Data Fifa de março tinha Gabriel Magalhães e Alex Sandro entre os defensores, além de Alisson no grupo de goleiros. Depois das mudanças, Hugo Souza entrou na lista no lugar do goleiro do Liverpool, e Kaiki passou a ocupar a vaga do lateral do Flamengo. Gabriel, por sua vez, saiu sem reposição. 

A lista atualizada da defesa tem Kaiki, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. No gol, o Brasil conta agora com Hugo Souza, Bento e Ederson. 

Quando a Seleção Brasileira volta a campo?

O Brasil enfrenta a França nesta quinta-feira, às 17h, em Boston. Depois, encara a Croácia na terça-feira da semana seguinte, às 21h, em Orlando. Os dois amistosos fazem parte da preparação da equipe de Ancelotti para a Copa do Mundo.

 

