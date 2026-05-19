Google transforma Busca em um sistema vivo com agentes de IA — e isso pode mudar a internet

O Google anunciou nesta terça-feira, 19, durante a abertura da conferência Google I/O 2026, a maior reformulação de sua ferramenta de busca desde a criação do buscador moderno. E o ponto central da mudança é uma tentativa de transformar a pesquisa online em um sistema contínuo, personalizado e praticamente invisível.

A empresa confirmou que o novo Gemini 3.5 Flash passa a ser o modelo padrão do Modo IA da Busca, disponível globalmente. Mas, na prática, essa é apenas a camada mais visível de uma mudança muito mais profunda: o Google quer que as pessoas deixem de "fazer buscas" da forma como aprenderam nos últimos 25 anos.

A mudança aparece já na interface. A caixa de pesquisa, um dos elementos mais reconhecíveis da internet desde os anos 2000, agora se expande conforme o usuário escreve. O ajuste parece pequeno, mas ajuda a traduzir um comportamento que o próprio Google passou a reconhecer como dominante: as pessoas escrevem mais, perguntam de forma mais específica e passaram a tratar o buscador menos como índice de páginas e mais como interlocutor.

Essa mudança não surgiu dentro do Google. Ela é, antes de tudo, resposta ao avanço de plataformas como ChatGPT e Perplexity, que deslocaram a expectativa do usuário. Em vez de procurar termos soltos, ele passou a formular contexto. Em vez de buscar um conjunto de links, espera que o sistema organize a resposta. O Google agora tenta adaptar seu principal produto a essa nova dinâmica sem abrir mão da escala da web que indexa.

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A principal implicação está nos chamados “agentes de informação”, apresentados pela empresa como sistemas capazes de transformar a busca em uma atividade persistente, executada pela IA em segundo plano. Em vez de repetir a mesma pesquisa todos os dias, o usuário poderá deixar uma tarefa montada — encontrar um apartamento com determinadas características, acompanhar a queda de preço de um produto, monitorar um tema específico — e o Google continuará procurando por conta própria, acompanhando sites, blogs, redes sociais e bases de dados até identificar algo relevante.

A novidade desloca a Busca da função tradicional de mecanismo de pesquisa para algo mais próximo de uma camada operacional da internet. O usuário deixa de consultar a web repetidamente e passa a terceirizar essa rotina para a IA. O valor do buscador deixa de estar apenas na organização dos links e passa a estar também na capacidade de acompanhar processos.

Essa mudança atinge um ponto sensível da economia digital. Durante décadas, a internet aberta foi estruturada em torno de páginas, visitas, links e cliques. O modelo de negócios de boa parte da web se organizou a partir dessa dinâmica. Ao assumir a intermediação silenciosa entre o conteúdo e o usuário, o Google passa a pressionar justamente a lógica que ajudou a construir.

O impacto potencial vai além da experiência de uso. Pode alterar tráfego de sites, estratégia de SEO, publicidade baseada em cliques e o papel das homepages tradicionais. Se a IA passa a monitorar a web e entregar apenas o resultado final, parte do percurso que sustentava a cadeia econômica da internet tende a perder relevância.

A ironia é evidente. O Google consolidou sua posição ao organizar uma web baseada em indexação e visitas. Agora acelera uma transição em que o usuário pode precisar cada vez menos de acessar diretamente os sites que alimentam esse ecossistema. Os agentes chegam primeiro aos assinantes dos planos Google AI Pro e Ultra, no terceiro trimestre de 2026.

A segunda frente da reformulação está na forma como a informação será apresentada. O Google anunciou a integração do Antigravity, ferramenta de programação assistida por IA, ao ecossistema da Busca. Com isso, o buscador passa a gerar visualizações, gráficos, simulações e interfaces dinâmicas em tempo real, a partir das consultas do usuário.

Na prática, o Google amplia o papel da Busca como camada de montagem de informação. Em vez de apenas apontar para páginas externas, o sistema começa a organizar partes da web em formatos próprios, mais visuais e interativos. Perguntas sobre clima, saúde, produtividade ou ciência poderão resultar em painéis dinâmicos e pequenos ambientes de navegação criados no momento da consulta.

A mudança interessa menos pelo apelo visual do que pelo que ela sinaliza sobre a arquitetura futura da internet. O Google passa a tratar a web menos como um conjunto de páginas estáticas e mais como uma base distribuída de dados e conteúdos que podem ser reorganizados pela IA em interfaces temporárias. O buscador deixa de ser apenas o índice que leva a outros lugares e passa a operar também como ambiente final de consumo da informação.

Esse movimento se aproxima, por outra rota, do que plataformas conversacionais fizeram ao reduzir a importância do link como unidade central de navegação. O Google tenta responder sem abandonar a estrutura que lhe deu escala, mas o ajuste tem um custo: quanto mais a empresa concentra a experiência dentro da própria Busca, mais aumenta a tensão com os produtores de conteúdo dos quais depende para manter a qualidade e a atualização do sistema.

As visualizações simples serão liberadas globalmente ainda no terceiro trimestre. Já os chamados “mini apps”, interfaces temporárias geradas pela IA para tarefas específicas, chegam primeiro aos Estados Unidos para assinantes dos planos pagos.

No fundo, a reformulação da Busca não trata apenas de design ou de novas funções de inteligência artificial. Ela indica que o Google decidiu adaptar seu principal negócio a uma internet em que pesquisar tende a ser menos um gesto consciente e mais um processo contínuo, automatizado e cada vez mais concentrado dentro das plataformas que controlam a interface com o usuário.