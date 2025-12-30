O que esperar da Seleção em 2026? Preparação para Copa já começou

A Seleção Brasileira de futebol já começou a traçar seus caminhos para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, em junho e julho de 2026.

Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, contratado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2025, o Brasil buscou organizar sua preparação desde o fim das eliminatórias. A equipe já disputou oito jogos desde a chegada do italiano, sendo quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Ancelotti tem sido claro ao dizer que quer montar um time competitivo, com foco tanto na posse de bola como na eficiência ofensiva. Ele afirmou que a Seleção precisa ter mentalidade vencedora e insistiu que a convocação será baseada na forma e no rendimento atual dos atletas.

A definição do grupo para a Copa de 2026 também está próxima de ser fechada. Ancelotti revelou que lista de jogadores está “virtualmente definida”, com anúncio oficial previsto para maio de 2026, pouco antes do início do torneio. Para o ex-técnico do Real Madrid, o Brasil tem "potencial para vencer os três jogos da fase de grupo no Mundial".

Calendário da Seleção em 2026

Antes da Copa do Mundo começar, a Seleção vai ter dois jogos amistosos para testar o elenco, são eles: Brasil x França, em 26 de março de 2026, nos Estados Unidos e Brasil x Croácia, em 31 de março de 2026, também no país que sediará a Copa.

Já na Copa do Mundo, o Brasil enfrentará o Marrocos, em 13 de junho, o Haiti, em 19 de junho e a Escócia em 24 de julho. Outros jogos só serão definidos se o Brasil passar pela fase de grupos.