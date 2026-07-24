Incorporadora de Niterói aposta no wellness e na sustentabilidade para triplicar faturamento

Por décadas, o mercado imobiliário vendeu "metro quadrado e fachada". Pensando em combater essa lógica que Roberto Coutinho, fundador e CEO da Habitare, chegou à pergunta que hoje diz ser a única que realmente importa para a incorporadora: o que um prédio faz, de fato, com a vida de quem mora nele?

"Prédios são a maior tecnologia de saúde que existe e a que mais tem impacto na longevidade e na qualidade de vida das pessoas", destaca, em entrevista à EXAME.

A inquietação levou Coutinho a fundar a Habitare em 2020, em Niterói (RJ), colocando o Wellness no centro da estratégia e sustentabilidade do negócio.

Quase seis anos depois, o princípio orienta a expansão da empresa que projeta triplicar o faturamento em 2026 e avançar em um processo de abertura de capital na bolsa.

"Tem muito mais a ver com governança do que propriamente com um IPO", explica o CEO.

A tese da Habitare se apoia no conceito de "bem-estar": mas não no sentido mais comum, e sim voltada a um conjunto de espaços que pensam no corpo e na mente.

"Wellness em prédio não é academia", ressalta Coutinho. Para o executivo, a sua grande aposta é baseada em um dado simples: as pessoas passam 90% da vida dentro de casa ou em ambientes fechados de trabalho.

Na prática, significa pensar a arquitetura como uma ferramenta de saúde desde o início da concepção do projeto e não como "amenidade", avalia o CEO.

O planejamento passa por insolação solar estudada em cada unidade, ventilação natural, jardineiras aromáticas mantidas pelo próprio condomínio, e uma série de espaços e atividades voltados ao bem-estar holístico e convívio social.

Do lado do corpo, os empreendimentos contam com academia, estúdio de pilates, sauna finlandesa seca a 80°C, banheira de gelo e sauna infravermelha, voltada à recuperação muscular.

Do lado da mente, salas de meditação e espaços dedicados à prática de yoga. E existe ainda uma camada de comunidade: equipamentos de treino conectados entre diferentes prédios da rede, com metas coletivas de gasto calórico que estimulam uma competição saudável entre condomínios, além de áreas comuns de lazer como um bar de vinil para a socialização.

O primeiro empreendimento da incorporadora com o conceito "welness" foi lançado em outubro de 2025. Um segundo projeto, o Sou+ Wellness Charitas, está previsto para 2027 e deve introduzir o conceito de "aging in place", ainda pouco explorado no Brasil: a ideia de que o prédio deve acompanhar o morador ao longo das décadas, inclusive na velhice.

"Ninguém quer envelhecer, mas todo mundo quer se sentir bem em casa com o passar do tempo", diz Coutinho.

A incorporadora é de alto padrão, mas não voltada a investidores e sim para o morador final. As unidades partem de R$ 600 mil, mas o CEO reforça que a acessibilidade é um dos propósitos do projeto.

"A gente está trazendo uma tecnologia de resorts bilionários para a realidade brasileira, e não entrega menos. Não é inacessível", diz Coutinho.

Sustentabilidade como resultado

Se o wellness é o centro da estratégia, a sustentabilidade é onde a Habitare sustenta suas ações.

A empresa eliminou o gás encanado das unidades residenciais, o substituindo por fogões de indução e aquecimento elétrico de água, em uma decisão sustentada por um braço de energia renovável criado para integrar soluções limpas aos projetos.

O principal ativo dessa transição energética é a Fazenda Solar Habitare, uma usina fotovoltaica própria do negócio, localizada em Guaxindiba, distrito de São Gonçalo (RJ), a cerca de 20 km de Niterói.

A planta gera créditos energéticos injetados na rede da distribuidora local, convertidos em desconto direto na conta de energia de até 15% para moradores e condomínios. A fazenda deve ser entregue em novembro de 2027, junto com um novo empreendimento.

"Sustentabilidade para nós é o que também aparece no bolso do consumidor", destaca Coutinho.

Na visão do executivo, uma placa solar isolada em um edifício, por exemplo, representa uma economia marginal da ordem de R$ 300 por mês e insuficiente para gerar impacto real.

A ambição, segundo ele, vai além da fase de operação. O CEO conta estudar, em parceria com a certificadora SustainTech, o desenvolvimento de um selo para prédios com pegada de carbono zero ao longo de todo o ciclo de vida desde a construção.

A estratégia ESG, segundo relatório global da KPMG sobre construção civil, já é prioridade estratégica para 88% das companhias do setor e em um movimento que a Habitare descreve como "mecanismo de proteção, liquidez e valorização de seus produtos residenciais".

Expansão e um IPO no radar

A aposta no wellness alinhado à sustentabilidade sustenta metas financeiras. A Habitare projeta saltar de um faturamento de R$ 74,7 milhões em 2025 para R$ 200 milhões em 2026.

A meta é colocar 700 novas unidades residenciais no mercado até 2027 e alcançar R$ 2 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) mapeado até 2030.

O movimento acompanha uma tendência mais ampla do setor: segundo projeções do Global Wellness Institute, o mercado global de wellness deve saltar de US$ 398 bilhões em 2022 para US$ 887 bilhões até 2027.

Para sustentar esse crescimento, a Habitare está em processo avançado para se tornar uma sociedade anônima de capital aberto, com abertura de capital planejada pela plataforma BEE4 até 31 de dezembro deste ano.

Na leitura do CEO, essa transparência e governança é também o que conecta o negócio com a agenda econômica. "É uma estrutura que prepara a companhia para diferentes ciclos e atrai o olhar do capital institucional, que hoje exige critérios socioambientais cada vez mais rigorosos", conclui.