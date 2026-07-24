Conheça a nova joia do Barcelona, comparada a Lamine Yamal

Considerado um dos principais nomes da nova geração de La Masia, Ebrima Tunkara já desperta grande expectativa na Espanha e vem sendo apontado como uma das maiores promessas do país para os próximos anos. E o jovem já é comparado com Lamine Yamal, principal estrela do futebol espanhol na atualidade.

Aos 16 anos, o meia ofensivo participa da pré-temporada da equipe principal do Barcelona e tenta seguir os passos de Yamal, que recentemente foi um dos protagonistas da conquista da Copa do Mundo de 2026 pela seleção espanhola.

Tunkara atua principalmente como meia ofensivo, mas chama a atenção também pela versatilidade, inteligência tática e capacidade física. Nascido na Gâmbia, o jovem se mudou ainda criança para a Espanha, onde foi naturalizado e iniciou sua trajetória no futebol.

Sua primeira experiência aconteceu em 2017, quando passou a atuar pelo Cerdanyola, clube da cidade de Mataró. Pouco tempo depois, despertou o interesse do Barcelona.

"Naquela época, eu não tinha muita noção do que era o Barça. Eu vinha da África e não sabia muita coisa", revelou o jogador em entrevista ao site da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Ascensão

O crescimento dentro do clube catalão foi rápido. Com apenas 15 anos, Tunkara estreou pelo Barcelona B e disputou cinco partidas na quarta divisão do futebol espanhol durante a última temporada, mesmo sendo um dos atletas mais jovens do elenco.

O desempenho também abriu espaço nas seleções de base da Espanha. O meia já representou o país em diferentes categorias e esteve no Campeonato Europeu Sub-17, competição em que os espanhóis chegaram até a semifinal.