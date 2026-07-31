Flamengo lança novo uniforme para a temporada 2026; veja detalhes e preço

O Flamengo apresentou oficialmente, nesta sexta-feira, 31, o terceiro uniforme que será utilizado na temporada 2026.

Batizada de "Segue o Mengo", a campanha marca o lançamento da nova camisa, que já está disponível para compra nos canais oficiais do clube e da Adidas.

Como é o novo uniforme do Flamengo?

O novo terceiro uniforme tem como base a cor vermelha, em um tom mais claro que o utilizado na tradicional camisa rubro-negra.

Ao longo de toda a peça, grafismos com o escudo do Flamengo aparecem estampados em diferentes direções, dando identidade ao modelo.

A gola branca recebe detalhes em vermelho e preto, combinação que também se repete nas mangas. Já as três listras da Adidas aparecem em preto nos ombros, enquanto o tradicional escudo de remo do clube segue estampado no peito.

Camisa 3 do Flamengo para a temporada. oque acharam torcedor? pic.twitter.com/5pQHsdcuIx — Fora das 4 Linhas (@Foradas_4linhas) July 31, 2026

Quanto custa a nova camisa?

O terceiro uniforme já está à venda nas lojas oficiais do Flamengo e da Adidas. Além da versão jogador, o clube disponibilizou os modelos torcedor, infantil e feminino cropped.

Os preços começam em R$ 449,99, podendo variar conforme o modelo escolhido.

Para apresentar o novo Manto 3, o Flamengo lançou a campanha "Segue o Mengo", acompanhada de um filme oficial e de um ensaio fotográfico.

A ação contou com a participação de jogadores das equipes masculina e feminina, entre eles Léo Ortiz, Bruno Henrique, Samuel Lino, Joshua, Anna Luiza e Djeni.