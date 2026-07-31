Esporte

Fase de grupos copa 2026

Flamengo lança novo uniforme para a temporada 2026; veja detalhes e preço

Novo Manto 3 aposta em tom de vermelho mais claro, grafismos do escudo e já está à venda a partir de R$ 449,99

Camisa Flamengo: uniforme terá versão masculina, feminina e infantil (Foto: Divulgação/Adidas)

Camisa Flamengo: uniforme terá versão masculina, feminina e infantil (Foto: Divulgação/Adidas)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 31 de julho de 2026 às 11h46.

Última atualização em 31 de julho de 2026 às 11h55.

Tudo sobreFlamengo
Saiba mais

O Flamengo apresentou oficialmente, nesta sexta-feira, 31, o terceiro uniforme que será utilizado na temporada 2026.

Batizada de "Segue o Mengo", a campanha marca o lançamento da nova camisa, que já está disponível para compra nos canais oficiais do clube e da Adidas.

Como é o novo uniforme do Flamengo?

O novo terceiro uniforme tem como base a cor vermelha, em um tom mais claro que o utilizado na tradicional camisa rubro-negra.

Ao longo de toda a peça, grafismos com o escudo do Flamengo aparecem estampados em diferentes direções, dando identidade ao modelo.

A gola branca recebe detalhes em vermelho e preto, combinação que também se repete nas mangas. Já as três listras da Adidas aparecem em preto nos ombros, enquanto o tradicional escudo de remo do clube segue estampado no peito.

Quanto custa a nova camisa?

O terceiro uniforme já está à venda nas lojas oficiais do Flamengo e da Adidas. Além da versão jogador, o clube disponibilizou os modelos torcedor, infantil e feminino cropped.

Os preços começam em R$ 449,99, podendo variar conforme o modelo escolhido.

Para apresentar o novo Manto 3, o Flamengo lançou a campanha "Segue o Mengo", acompanhada de um filme oficial e de um ensaio fotográfico.

A ação contou com a participação de jogadores das equipes masculina e feminina, entre eles Léo Ortiz, Bruno Henrique, Samuel Lino, Joshua, Anna Luiza e Djeni.

Acompanhe tudo sobre:FlamengoAdidasFutebol

Mais de Esporte

Problemas no Colo-Colo? Vozinha adia chegada ao Chile pela 3ª vez

De saída da Red Bull? Flagra de Verstappen com chefe da Mercedes reforça rumores

Brasileirão volta, mas atletas enfrentam um jogo fora de campo: o Direito de Arena

60 anos depois, medalha do título da Inglaterra na Copa de 1966 vira polêmica

Mais na Exame

Pop

Ariana Grande transforma ‘raiva sem filtro’ em novo álbum; ouça ‘Petal’

Brasil

PP mantém neutralidade e barra Tereza Cristina como vice de Flávio Bolsonaro

Mundo

Trump usa crise em Ceuta para defender política migratória nos EUA

Inteligência Artificial

O gap de 100 mil vagas: o que o déficit de talentos em IA revela sobre quem se qualifica agora