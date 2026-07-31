Max Verstappen vai sair da Fórmula 1? Equipe da NASCAR tem interesse no piloto

O futuro de Max Verstappen, piloto da Red Bull Racing, na Fórmula 1 está cada vez mais incerto.

Enquanto fãs estão preocupados com qual equipe o piloto irá seguir nas próximas temporadas, o tetracampeão poderia fazer uma mudança ainda mais radical: trocar de categoria no automobilismo.

Justin Marks, proprietário da equipe Trackhouse Racing na NASCAR Cup Series, também patrocinada pela Red Bull, revelou que gostaria de receber o piloto holandês para uma participação especial na categoria.

Max Verstappen pode ir para NASCAR?

Em entrevista para o programa do ex-piloto Kevin Harvick, Marks falou sobre o futuro do Project 91, criado pela Trackhouse para atrair grandes estrelas do automobilismo internacional para a NASCAR.

O criador do projeto afirmou que conversas preliminares chegaram a ocorrer por meio do ecossistema da Red Bull, mas o grande obstáculo atual envolve as montadoras. A equipe da NASCAR compete representando a Chevrolet, enquanto o time da Fórmula 1 possui parceria técnica e comercial com a Ford.

"Verstappen é um cara que quer participar de todos os tipos de corrida. Acho que, no momento, é difícil fazer isso, mas certamente não descartaria essa possibilidade para o futuro", afirmou Marks.

Um futuro fora da Fórmula 1

Max Verstappen já expressou sua infelicidade com a situação atual da Fórmula 1, e já comentou sobre a possibilidade de uma grande mudança inúmeras vezes.

No começo desde ano, o piloto chegou a competir, e vencer, na NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) durante uma breve pausa da Fórmula 1.

Enquanto a participação na NASCAR parece ser um pouco mais complexa do que a participação do piloto na NLS, a Red Bull ser patrocinadora da Trackhouse pode facilitar esse processo.

O interesse de Verstappen pelo automobilismo norte-americano ficou mais evidente após a vitória de Shane van Gisbergen nas ruas de Chicago, em 2023. O piloto holandês, que estava presente na corrida, afirmou ter ficado eufórico com o desempenho do neozelandês e passou os momentos finais da prova literalmente gritando na frente da tela enquanto torcia pelo colega de Red Bull.

A corrida de Chicago de Shane van Gisbergen, presenciada por Verstappen, foi a estreia do piloto na NASCAR pelo Project 91 da Trackhouse.