Endrick deixa futuro em aberto após empréstimo ao Lyon

Endrick deixou em aberto seu futuro para a próxima temporada. O jogador, que defende o Lyon, da França, por empréstimo, terá seu contrato encerrado em julho, mas ainda não sabe qual rumo seguir após o fim do vínculo.

O brasileiro pertence ao Real Madrid e afirmou que ainda não sabe se irá retornar ou seguirá em outro clube, também por empréstimo.

"Honestamente, não sei. Vim para cá (Lyon) por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que voltar para o Real Madrid, voltarei com prazer. Se eu tiver que ir para outro lugar, irei", declarou o jogador em entrevista ao canal + Foot.

Endrick chegou ao Lyon em janeiro de 2026. O jogador chegou com a expectativa de ter mais minutos em campo. No Real Madrid, o atleta tinha pouca sequência e não era muito utilizado dentro de campo.

No clube francês, o brasileiro ganhou espaço, teve destaque e voltou a ser convocado para a seleção brasileira novamente. O jogador é um dos que estão na mira de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.