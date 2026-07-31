Inteligência Artificial

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Cinco cargos de inteligência artificial que mais crescem no Brasil e o que eles têm em comum

Mercado amplia a demanda por especialistas em inteligência artificial, mas o diferencial está na combinação entre conhecimento técnico e decisões estratégicas

Cinco cargos de inteligência artificial que mais crescem no Brasil e o que eles têm em comum (Magnific/Reprodução)

Cinco cargos de inteligência artificial que mais crescem no Brasil e o que eles têm em comum (Magnific/Reprodução)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 31 de julho de 2026 às 13h23.

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A inteligência artificial deixou de ser um tema restrito às áreas de tecnologia. Empresas de diferentes setores ampliam investimentos na tecnologia e, com isso, cresce a demanda por profissionais capazes de desenvolver, implementar e aplicar soluções baseadas em IA.

Levantamentos recentes do Fórum Econômico Mundial e do LinkedIn mostram que funções ligadas a dados, automação e inteligência artificial estão entre as profissões com maior crescimento global. No Brasil, consultorias de recrutamento também apontam um aumento na procura por especialistas que combinem conhecimento técnico e visão estratégica.

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O que impulsiona a procura por profissionais de inteligência artificial?

A adoção de ferramentas de IA generativa, automação e análise avançada de dados criou novas necessidades dentro das empresas. Hoje, não basta desenvolver modelos. Também é preciso identificar oportunidades de negócio, avaliar impactos e integrar a tecnologia às operações.

Segundo o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, especialistas em big data, inteligência artificial e aprendizado de máquina estão entre as ocupações que mais devem crescer até 2030.

1. Cientista de dados

O cientista de dados continua sendo um dos profissionais mais procurados. Sua função é analisar grandes volumes de informação para identificar padrões, gerar previsões e apoiar decisões estratégicas.

Esse profissional utiliza estatística, programação e modelos de IA para transformar dados em conhecimento útil para o negócio.

2. Engenheiro de inteligência artificial

Enquanto o cientista desenvolve análises e modelos, o engenheiro de IA é responsável por colocar essas soluções em funcionamento.

Entre suas atividades estão criar aplicações com modelos generativos, integrar sistemas, desenvolver agentes inteligentes e garantir que as soluções funcionem de forma segura e escalável.

3. Engenheiro de machine learning

O engenheiro de machine learning transforma modelos em aplicações capazes de aprender com dados continuamente.

Seu trabalho envolve treinamento, testes, monitoramento e atualização dos algoritmos utilizados em produtos digitais, plataformas e sistemas corporativos.

4. Analista de Business Intelligence (BI)

Mesmo antes da popularização da IA generativa, o analista de BI já desempenhava um papel importante nas empresas. Agora, sua atuação ganhou ainda mais relevância.

Esse profissional organiza informações, cria painéis e identifica indicadores que ajudam líderes a tomar decisões mais rápidas e baseadas em dados.

Profissionais que unem inteligência artificial, análise de dados e estratégia tendem a ampliar sua atuação. O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME foi desenvolvido justamente para esse perfil e custa R$ 37. Garanta sua vaga!

5. Especialista em IA generativa

A rápida adoção de ferramentas como ChatGPT, Claude e Gemini criou uma nova demanda por especialistas em IA generativa.

Esses profissionais desenvolvem aplicações, estruturam fluxos de trabalho, criam assistentes inteligentes e definem boas práticas para o uso responsável da tecnologia dentro das organizações.

O que todos esses cargos têm em comum?

Embora exerçam funções diferentes, essas carreiras compartilham características semelhantes.

A primeira é o domínio de dados, programação e fundamentos de inteligência artificial. A segunda é a capacidade de compreender os objetivos do negócio para aplicar a tecnologia em problemas concretos.

Também cresce a valorização de competências como comunicação, pensamento analítico, gestão de projetos e tomada de decisão baseada em evidências. Em muitos casos, essas habilidades fazem diferença entre criar uma solução tecnicamente correta e gerar impacto para a empresa.

Como se preparar para esse mercado

A evolução da inteligência artificial mostra que o mercado procura profissionais capazes de conectar tecnologia e estratégia, e não apenas especialistas em programação.

Independentemente do cargo escolhido, desenvolver uma base sólida em IA, análise de dados, negócios e liderança pode ampliar as oportunidades de carreira em diferentes setores da economia.

Se o objetivo é acompanhar essa transformação e desenvolver uma visão completa sobre inteligência artificial aplicada aos negócios, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece essa formação por apenas R$ 37. Matrículas abertas!

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