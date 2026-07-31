Problemas no Colo-Colo? Vozinha adia chegada ao Chile pela 3ª vez

A novela envolvendo a chegada de Vozinha ao Colo-Colo ganhou mais um capítulo. Contratado pelo clube chileno na última semana, o goleiro cabo-verdiano adiou pela terceira vez a viagem para Santiago e ainda não tem uma nova data confirmada para se apresentar.

A expectativa era de que o arqueiro desembarcasse inicialmente na terça-feira, mas o cronograma foi sendo alterado ao longo da semana. Depois de remarcações para quarta e quinta-feira, a chegada voltou a ser adiada, aumentando a ansiedade da torcida e levantando dúvidas sobre quando o jogador iniciará os trabalhos com o elenco.

Apesar da repercussão, a diretoria alvinegra descarta qualquer problema na negociação. Ao jornal La Tercera, o CEO Jaime Pizarro explicou que o atraso está relacionado exclusivamente a pendências pessoais do atleta, que precisou de mais tempo para concluir trâmites antes de seguir para o Chile.

Segundo o dirigente, Vozinha deixou Cabo Verde e passou por Lisboa para resolver questões burocráticas e reunir a documentação necessária para a viagem. O clube, porém, evita estabelecer um prazo definitivo para sua apresentação, embora reconheça que a situação precisa ser solucionada rapidamente.

Redes sociais alimentam especulações

Enquanto a chegada segue indefinida, outro detalhe passou a chamar a atenção dos torcedores. Desde que foi anunciado oficialmente pelo Colo-Colo, Vozinha ainda não fez qualquer referência ao novo clube em suas redes sociais.

Nas publicações mais recentes, o goleiro aparece em Cabo Verde distribuindo bolas e camisas autografadas para fãs durante as férias. Em uma das postagens, escreveu apenas: "O maior troféu é inspirar a próxima geração", sem mencionar a transferência para o futebol chileno.

Contratação cercada de expectativa

A chegada de Vozinha foi recebida com entusiasmo pela torcida do Colo-Colo. O goleiro ganhou projeção internacional após as atuações por Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 e despertou interesse de clubes de outros mercados antes de acertar sua transferência para a equipe chilena.

Agora, o principal desafio da diretoria é colocar fim à espera e contar com o reforço o quanto antes para a sequência da temporada.