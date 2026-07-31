O novo ponto de encontro da aviação executiva fica dentro de um hangar

A semana da LABACE em São Paulo ganha um capítulo à parte. Entre os dias 4 e 6 de agosto, período em que a cidade recebe a 21ª edição da Latin American Business Aviation Conference & Exhibition, maior evento de aviação de negócios da América Latina, a Avantto promove no Hangar da empresa, no Aeroporto Campo de Marte, a Avantto House. A iniciativa tem programação própria, fora da grade oficial da feira, e reúne clientes, parceiros e convidados para três dias de conteúdo, networking e experiências ligadas ao universo da aviação executiva.

O projeto foi pensado como ponto de encontro entre negócios, inovação e relacionamento. Ao longo dos três dias, empresários, executivos, investidores e formadores de opinião circulam por uma agenda que passa por mobilidade, tecnologia, empreendedorismo, mercado de luxo, agronegócio e liderança. Os convidados também têm acesso à frota da Avantto em exposição no local e a um serviço de transfer entre o hangar e o espaço da LABACE.

Abertura com Lexus e agenda de negócios

Jato executivo em exposição durante o fim de tarde na área externa da LABACE (Divulgação)

A programação começa em 4 de agosto, com abertura do espaço ao meio-dia e circulação livre durante a tarde. À noite, a Avantto recebe os convidados para o coquetel de lançamento exclusivo da Lexus, que marca a abertura oficial da casa.

No dia seguinte, 5 de agosto, o destaque é a palestra de Alfredo Soares, cofundador do G4 Educação, às 16h. Na sequência, às 17h, acontece o Happy Hour by Motorgrid & Gabriel Wickbold, encontro que combina mobilidade, arte e networking antes do encerramento do dia, às 20h.

O terceiro e último dia, 6 de agosto, abre com um café da manhã seguido da palestra "Luxo, Poder e Liderança Feminina", às 10h. O painel reúne Dani Gontijo, General Manager LATAM da Louis Vuitton, Kelly Gusmão, cofundadora da Ella Wealth, e Daniela Bulhões, Head de Relacionamento da Tânia Bulhões. À tarde, às 16h, a Ceres assina a palestra "Aviação e Agronegócio", seguida pelo Cocktail Avantto Agro by Ceres, às 17h, que encerra a programação da casa.

LABACE chega à sua 21ª edição

Vista aérea da área de exposição da LABACE, com aeronaves e público circulando entre os estandes (Divulgação)

A Avantto House acontece durante a semana em que a LABACE se consolida no calendário da aviação executiva latino-americana. O evento, promovido pela ABAG (Associação Brasileira de Aviação Geral), já tem confirmados os principais fabricantes, operadores e empresas de serviços do setor para esta edição.

A programação de 2026 chega depois de uma edição histórica em 2025, que reuniu mais de 14 mil visitantes, 54 aeronaves em exposição e mais de 150 marcas participantes. Para esta edição, a organização espera ampliar ainda mais a relevância internacional do evento e as oportunidades de negócios geradas para o setor.

Flávio Pires, CEO da ABAG, destaca o papel da feira para o desenvolvimento da aviação de negócios no país."A LABACE se consolidou como a principal plataforma de relacionamento, networking e negócios da aviação de negócios na América Latina. A presença das maiores empresas do setor reforça não apenas a importância do evento, mas também o excelente momento vivido pela Business Aviation no Brasil", afirma o executivo.

A expectativa da organização é de crescimento também na participação internacional, impulsionada pelo fortalecimento do mercado brasileiro e pela posição estratégica do país no cenário global da aviação de negócios. O Brasil tem hoje a segunda maior frota de aeronaves do mundo e segue em expansão, tanto em tamanho de frota quanto em número de operações.

Com a Avantto House funcionando como extensão do circuito de negócios da LABACE, o Hangar da Avantto no Campo de Marte se soma aos pontos de encontro da semana, oferecendo aos convidados um espaço próprio para acompanhar debates e conexões que atravessam os setores de aviação, luxo e agronegócio.