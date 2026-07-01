LaLiga anuncia calendário da temporada 2026/27; veja as datas dos clássicos

A LaLiga divulgou o calendário da temporada 2026/27 das duas principais competições do futebol espanhol. A LaLiga EA Sports terá início no fim de semana de 16 de agosto e encerrará a temporada no fim de semana de 30 de maio.

Já a fase regular da LaLiga Hypermotion terminará no domingo, 6 de junho. A apresentação ocorreu em um evento realizado em parceria com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), na Plaza de Colón, em Madri.

A rodada de abertura da LaLiga EA Sports já está definida, assim como as datas dos principais clássicos da temporada.

O primeiro ElClássico entre Barcelona e Real Madrid será disputado na 10ª rodada, em Barcelona, no fim de semana de 25 de outubro. O confronto do segundo turno acontecerá na 35ª rodada, em Madri, durante o fim de semana de 9 de maio.

O Derbi de Madrid terá o primeiro duelo na 7ª rodada, no fim de semana de 20 de setembro, no Riyadh Air Metropolitano, casa do Atlético de Madrid. O reencontro entre as equipes será na 30ª rodada, no Santiago Bernabéu, no fim de semana de 4 de abril.

No Granderbi, Sevilla e Real Betis se enfrentam pela primeira vez na 13ª rodada, no Ramón Sánchez-Pizjuán, durante o fim de semana de 22 de novembro. O confronto de volta será disputado na 23ª rodada, no Estádio La Cartuja, no fim de semana de 7 de fevereiro.

O Derbi Basco entre Athletic Club e Real Sociedad está marcado para a 11ª rodada, em Bilbao, no fim de semana de 1º de novembro. A partida do segundo turno ocorrerá em San Sebastián, na 34ª rodada, durante o fim de semana de 2 de maio.

Já o Derbi de Barcelona colocará Espanyol e Barcelona frente a frente no RCDE Stadium, pela 18ª rodada, no fim de semana de 3 de janeiro. O duelo de volta acontecerá na 32ª rodada, no Spotify Camp Nou, durante o fim de semana de 18 de abril.

O Derbi de Valencia também será realizado pela 18ª rodada, no fim de semana de 3 de janeiro, com o primeiro jogo no Estádio Ciutat de València, casa do Levante. A partida de volta será disputada no Mestalla, pela 27ª rodada, no fim de semana de 7 de março.

Uma das novidades do calendário é o retorno do Derbi Galego à LaLiga EA Sports após oito anos. O primeiro confronto entre Celta de Vigo e Deportivo será realizado no Balaídos, pela 18ª rodada, no fim de semana de 3 de janeiro. O segundo encontro acontecerá no ABANCA-RIAZOR, pela 32ª rodada, no fim de semana de 18 de abril.

A organização da rodada final da LaLiga EA Sports também foi divulgada pela entidade.