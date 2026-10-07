Super Bowl será transmitido via streaming no Disney+ e na ESPN pela 1ª vez em 2027

RESUMO ＋ A plataforma de streaming Disney+ anunciou nesta quarta-feira, 7, que transmitirá o Super Bowl de 2027, marcado para 14 de fevereiro, a todos os assinantes nos Estados Unidos. O jogo também será exibido pelos canais ESPN e ABC; a companhia Disney adquiriu os direitos das finais de 2026 e 2030 em acordo de dez anos com a liga NFL.

O Disney+, plataforma de streaming da Walt Disney Co., transmitirá o Super Bowl de 2027 para todos os seus assinantes nos Estados Unidos. A partida também será exibida pela ESPN e pela ABC, canais controlados pela companhia, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 7.

Fora dos Estados Unidos, a transmissão ficará disponível pelo Disney+ ou pela ESPN, de acordo com o mercado. A companhia também levará ao Disney+ duas próximas partidas do Monday Night Football, programação de jogos da NFL tradicionalmente exibida às segundas-feiras, que continuarão disponíveis na ESPN e na ABC.

A transmissão do Super Bowl amplia a presença do futebol americano no serviço de streaming da Disney. A empresa adquiriu os direitos para transmitir as finais das temporadas de 2026 e 2030 como parte do acordo de dez anos firmado, em 2021, com a National Football League (NFL), liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos.

A ABC não transmite um Super Bowl desde 2006. Para a ESPN, será a primeira transmissão do evento. A emissora esportiva também lançou um serviço próprio de streaming antes do início da temporada passada da NFL.

A final de 2027 está marcada para 14 de fevereiro. A Disney iniciou a divulgação da partida com personagens e propriedades das franquias Disney, Marvel, Star Wars e Pixar. No relatório financeiro referente ao terceiro trimestre fiscal, a companhia informou que ABC e ESPN já venderam todo o inventário publicitário disponível para o jogo.

Audiência do Super Bowl supera 100 milhões de espectadores

O Super Bowl permanece entre as transmissões de maior audiência da televisão americana. A final de 2025 registrou 128 milhões de espectadores, maior público já contabilizado para um programa de televisão nos Estados Unidos. A partida foi exibida pela Fox e pelo Tubi, serviço gratuito de streaming da Fox Corp.

Em 2026, a audiência recuou 2,2%, para 125 milhões de espectadores. Na partida, o Seattle Seahawks derrotou o New England Patriots. A transmissão ocorreu pelos canais NBC e Telemundo, controlados pela Comcast Corp., e pelo Peacock, serviço de streaming da companhia.

A chegada do Super Bowl ao Disney+ ocorre em um período no qual os grupos de mídia distribuem os direitos esportivos entre televisão aberta, canais pagos e plataformas de streaming. No caso da Disney, o jogo de 2027 estará disponível simultaneamente no Disney+, na ESPN e na ABC nos Estados Unidos.