RESUMO | Uma substituição de fornecedor de alimentos promovida pela diretoria do RB Leipzig na Red Bull Arena gerou revolta generalizada entre os torcedores da equipe alemã, que protestaram publicamente contra o tamanho das porções, os preços abusivos e a baixa qualidade de itens tradicionais como a tradicional salsicha (bratwurst).

O futebol alemão é mundialmente reconhecido por preservar a experiência do torcedor nas arquibancadas, onde o respeito aos padrões culturais e à tradição das arquibancadas se equipara ao que acontece dentro das quatro linhas.

Enquanto o RB Leipzig se prepara para enfrentar o Eintracht Frankfurt no próximo sábado, 10, a atenção de boa parte dos torcedores locais está dividida entre o desempenho tático sob o comando do técnico Martin Demichelis e o que será servido nas lanchonetes do estádio. Uma controversa troca de fornecedores de alimentos na Red Bull Arena transformou o tradicional lanche de intervalo em um verdadeiro caso de crise institucional, segundo reportagem do The Athletic.

A substituição da empresa de comida gerou reclamações massivas nas redes sociais e em fóruns de torcedores. Os frequentadores do estádio relataram que as salsichas servidas perderam o padrão de qualidade, o pão utilizado é inadequado, as batatas fritas chegam encharcadas, as opções do cardápio encolheram e os preços dispararam. Para o público da Bundesliga, onde itens básicos como a clássica bratwurst ou a currywurst fazem parte indissociável da liturgia de ir ao jogo, entregar um produto abaixo da expectativa é visto como uma ofensa direta à lealdade do consumidor, exigindo respostas rápidas da alta cúpula administrativa.

A quebra de um legado de doze anos e a chegada de multinacional

A polêmica começou durante a janela de verão europeu, quando a diretoria do RB Leipzig decidiu encerrar uma parceria de doze anos com a Gastrobuero, uma empresa regional especializada em eventos e estádios locais. Para o lugar da antiga fornecedora, o clube fechou um contrato de longo prazo de seis anos com a gigante norte-americana Levy, corporação internacional com vasta experiência em grandes arenas esportivas na Europa, como o Tottenham Hotspur Stadium em Londres e a Johan Cruyff Arena do Ajax em Amsterdã.

Segundo o The Athletic, quando o acordo foi anunciado em julho de 2026, a promessa oficial da diretoria era de modernização absoluta: a promessa institucional falava em áreas de quiosques modernizadas, processos mais eficientes de pagamento digital e um fluxo otimizado de visitantes. O comunicado também assegurava que as ofertas de alimentos e bebidas seriam desenvolvidas com conceitos inovadores, mantendo o foco estrito na regionalidade, na qualidade e na variedade gastronômica exigida pela comunidade local.

No entanto, a realidade observada pelos torcedores nas primeiras partidas da temporada foi completamente oposta. Representantes de comunidades organizadas de fãs relataram indignação com o novo modelo corporativo implementado pela multinacional. Segundo relatos de torcedores ouvidos pelo The Athletic, o serviço anterior funcionava perfeitamente, oferecendo preços justos, porções generosas e até alternativas diferenciadas de culinária rápida — incluindo opções vegetarianas e veganas que se destacavam positivamente no cenário do futebol alemão. Com a mudança, o que se viu foi a perda da identidade regional, longas filas de espera nos corredores e produtos de qualidade inferior vendidos a preços elevados.

A reação do clube e a promessa de ajustes imediatos

Diante da repercussão negativa e do volume expressivo de reclamações coletadas através de pesquisas pós-jogo enviadas aos associados, a pausa para a Data FIFA serviu como um momento crucial para o comitê gestor do Leipzig conter o desgaste. O clube emitiu notas oficiais reconhecendo o problema e assumindo publicamente que o nível do serviço atual não atende às exigências mínimas da Red Bull Arena.

A administração confirmou que mantém contato diário com os executivos da Levy para avaliar o feedback público. Como resultado imediato dessa pressão institucional, mudanças específicas foram anunciadas e serão implementadas já para o duelo deste final de semana contra o Eintracht Frankfurt. As alterações prometem redimensionar o tamanho e a qualidade das tradicionais bratwursts, redefinir o padrão dos pães e pretzels fornecidos, além de reajustar o volume das porções de currywurst. O clube informou que continuará monitorando de perto a recepção do público para decidir os próximos passos dessa reestruturação forçada pelo descontentamento das arquibancadas.

O que motivou a revolta dos torcedores do RB Leipzig?

A insatisfação generalizada com a queda na qualidade, o aumento de preços e a diminuição das porções dos alimentos servidos no estádio após a troca da empresa de catering.

Qual empresa assumiu o serviço de alimentação da Red Bull Arena?

A multinacional norte-americana Levy, substituindo a fornecedora regional Gastrobuero após uma parceria de doze anos.

Como o clube reagiu às críticas dos torcedores?

O RB Leipzig reconheceu publicamente que o serviço está abaixo do padrão e prometeu correções imediatas no tamanho e na qualidade das salsichas e pães para o próximo jogo contra o Eintracht Frankfurt.

Quais são os pratos tradicionais mais afetados pela polêmica?

A clássica bratwurst (salsicha grelhada em rolo de pão) e a currywurst (salsicha cortada com molho de ketchup e curry), itens fundamentais da cultura gastronômica dos estádios alemães.