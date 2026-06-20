Alemanha vai ganhar hoje? Veja o que dizem as estatísticas da FGV

O modelo estatístico da Fundação Getulio Vargas (FGV) aponta favoritismo da Alemanha contra a Costa do Marfim no jogo deste sábado, 20, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada às 17h (de Brasília), no Estádio de Toronto, no Canadá, e vale a liderança da chave. As duas seleções venceram na estreia e chegam embaladas para o confronto.

Segundo o levantamento, que simulou 100 mil partidas entre Alemanha e Costa do Marfim, a seleção europeia tem 73,6% de chance de vitória. A Costa do Marfim aparece com 9,7%, enquanto o empate tem 16,7% de probabilidade.

O que as estatísticas da FGV dizem sobre a Alemanha

O placar mais provável, segundo o modelo detalhado por resultados, é vitória da Alemanha por 2 a 0, com 12,9% de probabilidade.

Na sequência aparecem vitória alemã por 1 a 0, com 11,6%, triunfo por 3 a 0, com 10,2%, e vitória por 2 a 1, com 8,8%. O empate por 1 a 1 tem 7,8% de chance.

O algoritmo usa inferência bayesiana e atualiza suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, considerando o desempenho recente das seleções.

Alemanha chega embalada após goleada

A Alemanha foi responsável pela maior goleada da primeira rodada da Copa, ao vencer Curaçao por 7 a 1.

O técnico Julian Nagelsmann ficou satisfeito com o desempenho da equipe e sinalizou que deve manter a base do time que iniciou a partida anterior.

Camisa 10 da seleção alemã, Musiala está recuperado de desgaste físico e deve ir para o jogo.

Costa do Marfim tenta manter bom momento

A Costa do Marfim também venceu na estreia e tenta manter o embalo depois do triunfo por 1 a 0 sobre o Equador.

O resultado teve peso porque a seleção sul-americana não perdia há 19 jogos, desde setembro de 2024.

Histórico entre Alemanha e Costa do Marfim

Alemanha e Costa do Marfim nunca se enfrentaram em Copas do Mundo.

Na história, as seleções disputaram apenas um amistoso, em 2009, em Munique, que terminou empatado por 2 a 2.

Contra seleções africanas em Mundiais, a Alemanha soma cinco vitórias, dois empates e uma derrota. O único revés foi para a Argélia, em 1982.

Onde assistir ao jogo Alemanha x Costa do Marfim hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, Sportv, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV.

Prováveis escalações

Alemanha

Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Brown; Pavlovic e Nmecha; Sané, Musiala e Wirtz; Kai Havertz.

Costa do Marfim

Fofana; Doué, Singo, Agbadou e Konan; Seko Fofana, Kessié e Yan Diomandé; Diallo, Wahi e Touré.

Arbitragem