Esporte

Fase de grupos copa 2026

Alemanha vai ganhar hoje? Veja o que dizem as estatísticas da FGV

Modelo estatístico da FGV aponta favoritismo da Alemanha contra a Costa do Marfim neste sábado, 20, pela Copa do Mundo

Alemanha: seleção europeia enfrenta Costa do Marfim neste sábado, 20 (Paul Ellis/AFP)

Alemanha: seleção europeia enfrenta Costa do Marfim neste sábado, 20 (Paul Ellis/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 20 de junho de 2026 às 15h52.

O modelo estatístico da Fundação Getulio Vargas (FGV) aponta favoritismo da Alemanha contra a Costa do Marfim no jogo deste sábado, 20, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada às 17h (de Brasília), no Estádio de Toronto, no Canadá, e vale a liderança da chave. As duas seleções venceram na estreia e chegam embaladas para o confronto.

Segundo o levantamento, que simulou 100 mil partidas entre Alemanha e Costa do Marfim, a seleção europeia tem 73,6% de chance de vitória. A Costa do Marfim aparece com 9,7%, enquanto o empate tem 16,7% de probabilidade.

O que as estatísticas da FGV dizem sobre a Alemanha

O placar mais provável, segundo o modelo detalhado por resultados, é vitória da Alemanha por 2 a 0, com 12,9% de probabilidade.

Na sequência aparecem vitória alemã por 1 a 0, com 11,6%, triunfo por 3 a 0, com 10,2%, e vitória por 2 a 1, com 8,8%. O empate por 1 a 1 tem 7,8% de chance.

O algoritmo usa inferência bayesiana e atualiza suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, considerando o desempenho recente das seleções.

Alemanha chega embalada após goleada

A Alemanha foi responsável pela maior goleada da primeira rodada da Copa, ao vencer Curaçao por 7 a 1.

O técnico Julian Nagelsmann ficou satisfeito com o desempenho da equipe e sinalizou que deve manter a base do time que iniciou a partida anterior.

Camisa 10 da seleção alemã, Musiala está recuperado de desgaste físico e deve ir para o jogo.

Costa do Marfim tenta manter bom momento

A Costa do Marfim também venceu na estreia e tenta manter o embalo depois do triunfo por 1 a 0 sobre o Equador.

O resultado teve peso porque a seleção sul-americana não perdia há 19 jogos, desde setembro de 2024.

Histórico entre Alemanha e Costa do Marfim

Alemanha e Costa do Marfim nunca se enfrentaram em Copas do Mundo.

Na história, as seleções disputaram apenas um amistoso, em 2009, em Munique, que terminou empatado por 2 a 2.

Contra seleções africanas em Mundiais, a Alemanha soma cinco vitórias, dois empates e uma derrota. O único revés foi para a Argélia, em 1982.

Onde assistir ao jogo Alemanha x Costa do Marfim hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, Sportv, ge tv, SBT, N Sports e CazéTV.

Prováveis escalações

Alemanha

Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Brown; Pavlovic e Nmecha; Sané, Musiala e Wirtz; Kai Havertz.

Costa do Marfim

Fofana; Doué, Singo, Agbadou e Konan; Seko Fofana, Kessié e Yan Diomandé; Diallo, Wahi e Touré.

Arbitragem

  • Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai)
  • Assistentes: Eduardo Cardozo e Milciades Saldívar (Paraguai)
  • Quarto árbitro: Khalid Alturais (Arábia Saudita)
Acompanhe tudo sobre:AlemanhaCosta do MarfimCopa do Mundo

Mais de Esporte

Raphinha está fora da Copa? Entenda situação do atacante da Seleção

Brasil pode convocar substituto para Raphinha na Copa do Mundo? Entenda

'Laranja Mecânica': entenda a origem do apelido da seleção da Holanda

Nasa leva bola oficial da Copa do Mundo ao espaço em ação inédita

Mais na Exame

Esporte

Raphinha está fora da Copa? Entenda situação do atacante da Seleção

Ciência

Fruta tropical pode ajudar a regenerar danos causados pela periodontite

Mundo

Incêndio destrói resort no Caribe e mata turista; 1.700 pessoas foram retiradas

Brasil

Paraná foi o epicentro de ataque hacker com falsos alertas da Defesa Civil, diz governo