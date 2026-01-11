Barcelona x Real Madrid: onde assistir e horário pela final da Supercopa da Espanha

Repórter
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 08h11.
O Barcelona e o Real Madrid se enfrentam neste domingo, 11 de janeiro, às 16h (horário de Brasília), no estádio King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita, pela grande final da Supercopa da Espanha. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
O Barcelona chega embalado após golear o Athletic Bilbao por 5 a 0 na semifinal, com destaque para o atacante brasileiro Raphinha, autor de dois gols. Atual campeão da competição, o Barça busca manter a hegemonia no torneio, sendo o maior vencedor da Supercopa com 15 títulos.
Para a decisão, o técnico Hansi Flick terá desfalques importantes: Ter Stegen, Christensen e Gavi seguem fora por lesão, enquanto Ronald Araújo está afastado por motivos pessoais.
Do lado merengue, o Real Madrid superou o Atlético de Madrid por 2 a 1 na semifinal, mas teve a ausência de Kylian Mbappé, que se recuperava de uma entorse no joelho esquerdo. O francês, no entanto, viajou para a Arábia Saudita e pode reforçar o time comandado por Xabi Alonso neste domingo.
As baixas confirmadas para o Real são Éder Militão e Alexander-Arnold, ambos lesionados. Rüdiger e o próprio Mbappé ainda são dúvidas de última hora.
O jogo deste domingo, 16h, entre Barcelona e Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
Você pode assistir à partida online pela plataforma Disney+, com acesso à transmissão da ESPN.