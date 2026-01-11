Barcelona x Real Madrid: onde assistir e horário pela final da Supercopa da Espanha

O Barcelona e o Real Madrid se enfrentam neste domingo, 11 de janeiro, às 16h (horário de Brasília), no estádio King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita, pela grande final da Supercopa da Espanha. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.

O Barcelona chega embalado após golear o Athletic Bilbao por 5 a 0 na semifinal, com destaque para o atacante brasileiro Raphinha, autor de dois gols. Atual campeão da competição, o Barça busca manter a hegemonia no torneio, sendo o maior vencedor da Supercopa com 15 títulos.

Para a decisão, o técnico Hansi Flick terá desfalques importantes: Ter Stegen, Christensen e Gavi seguem fora por lesão, enquanto Ronald Araújo está afastado por motivos pessoais.

Do lado merengue, o Real Madrid superou o Atlético de Madrid por 2 a 1 na semifinal, mas teve a ausência de Kylian Mbappé, que se recuperava de uma entorse no joelho esquerdo. O francês, no entanto, viajou para a Arábia Saudita e pode reforçar o time comandado por Xabi Alonso neste domingo.

As baixas confirmadas para o Real são Éder Militão e Alexander-Arnold, ambos lesionados. Rüdiger e o próprio Mbappé ainda são dúvidas de última hora.

Provável escalação do Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Éric García e Balde; De Jong, Pedri e Raphinha; Bardghji, Ferran Torres e Fermín López. Técnico: Hansi Flick.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger (Huijsen) e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García (Mbappé) e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso.

Onde assistir ao vivo o jogo Barcelona x Real Madrid hoje pela Supercopa da Espanha?

Como assistir online o jogo Barcelona x Real Madrid hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma Disney+, com acesso à transmissão da ESPN.