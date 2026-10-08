Chances de rebaixamento do Corinthians ultrapassam 35%; dupla Gre-Nal agoniza no Z-4

RESUMO | Um levantamento estatístico divulgado pelo Departamento de Matemática da UFMG acendeu o sinal amarelo e vermelho para tradicionais camisas do futebol brasileiro na reta decisiva da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.

A reta decisiva do Campeonato Brasileiro de 2026 reserva fortes emoções e um pesadelo estatístico para algumas das maiores torcidas do país. De acordo com o estudo de probabilidades desenvolvido pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a luta contra o rebaixamento ganhou contornos dramáticos nas últimas rodadas, colocando grandes equipes gigantescas sob risco de queda.

O Corinthians, que busca estabilidade na tabela para se afastar da "zona da confusão", viu sua porcentagem de risco de queda atingir a marca de 35,9%, refletindo a oscilação de desempenho na competição. No entanto, a situação mais preocupante concentra-se na região sul do país: a dupla Gre-Nal aparece afundada no Z-4. O Grêmio detém impressionantes 64,4% de probabilidade de rebaixamento, enquanto o Internacional surge logo atrás, contabilizando 51,7% de risco matemático de queda. Na parte superior da tabela de perigo, Chapecoense (99,8%) e Remo (96,9%) lideram as chances de descenso.

Fim da linha: a demissão de Fernando Diniz após sequência catastrófica no Corinthians

A passagem de Fernando Diniz pelo comando técnico do Corinthians chegou ao fim na noite de quarta-feira, 7, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional no Estádio Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O revés consolidou uma sequência negativa de sete derrotas consecutivas na competição, empurrando o clube paulista perigosamente para a beira da zona de rebaixamento.

O clube acumulou reveses seguidos para Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo, Fluminense e, por fim, o Colorado gaúcho. Com a queda de rendimento, o Timão estacionou nos 32 pontos, ocupando a 16ª colocação — apenas uma posição acima do Z-4 e com a mesma pontuação do próprio Inter, equipe que abre a zona de descenso. Em pronunciamento oficial, o executivo de futebol Marcelo Paz admitiu o cenário de forte desgaste e a necessidade imediata de mudança:

"Momento de muita dor, difícil. Pelos resultados que o clube atravessa, perdemos o convívio de um grande profissional que se empenha. Tivemos um início bom, promissor. Infelizmente, demos uma estacionada na tabela, muitas derrotas. Decisão precisou ser tomada, precisamos de um fato novo", declarou o dirigente.

Diniz deixa o Parque São Jorge após 33 partidas oficiais, acumulando 13 vitórias, 8 empates e 12 derrotas, o que representou um aproveitamento de 47% dos pontos disputados. A diretoria corintiana corre contra o tempo no mercado para anunciar um novo comandante antes do clássico do próximo domingo, 11, contra o Palmeiras, em busca de recuperação imediata na reta final do Brasileirão.

Probabilidades de rebaixamento

Chapecoense: 99,8%

99,8% Remo: 96,9%

96,9% Grêmio: 64,4%

64,4% Internacional: 51,7%

51,7% Corinthians: 35,9%

35,9% Mirassol: 20,1%

20,1% Botafogo: 8,4%

8,4% Vasco da Gama: 8,1%

8,1% Vitória: 5,7%

5,7% São Paulo: 5,1%

5,1% Bragantino: 2,8%

2,8% Coritiba: 1,0%

1,0% Santos: 0,037%

0,037% Atlético-MG: 0,002%

(Nota: Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Bahia e Athletico-PR aparecem com 0,000% de risco de queda nas projeções atuais).

De olho no topo: A briga matemática pelo título do Brasileirão

Enquanto a parte inferior da tabela cultiva o desespero contra a degola, a disputa pela taça do Campeonato Brasileiro de 2026 afunila com amplo favoritismo para um único clube, conforme apontam as projeções estatísticas da UFMG.

O Flamengo, líder isolado e dono de uma campanha irretocável sob o comando técnico, disparou na liderança das probabilidades matemáticas e aparece com expressivos 76,4% de chances de conquistar o título nacional. O único concorrente direto que mantém chances reais de estragar a festa rubro-negra é o Palmeiras, vice-líder que computa 21,5% de probabilidade de levantar a taça. Outras equipes como Athletico-PR (1,2%), Fluminense (0,5%) e Cruzeiro (0,2%) correm por fora com margens residuais na reta final do torneio.

Probabilidades de título

Flamengo: 76,4%

76,4% Palmeiras: 21,5%

21,5% Athletico-PR: 1,2%

1,2% Fluminense: 0,5%

0,5% Cruzeiro: 0,2%

0,2% Bahia: 0,09%

0,09% Atlético-MG: 0,009%

0,009% Santos: 0,003%

Qual é a situação do Corinthians segundo o estudo da UFMG?

O clube paulista registrou 35,9% de probabilidade matemática de rebaixamento para a Série B.

Como estão Grêmio e Internacional nas projeções?

Ambas as equipes gaúchas ocupam o Z-4 nas estimativas da UFMG, com 64,4% de risco para o Grêmio e 51,7% para o Internacional.

Quem lidera as chances de título do Brasileirão?

O Flamengo domina o topo das projeções da UFMG com 76,4% de probabilidade de ser campeão, seguido pelo Palmeiras com 21,5%.

Quem calcula essas probabilidades?

As projeções estatísticas são elaboradas cientificamente pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).