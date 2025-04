CBF nega camisa vermelha na Seleção e confirma que segundo uniforme continuará azul

Após a circulação de imagens de uma possível camisa vermelha da Seleção Brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciou oficialmente para negar a mudança. Em nota revisada, a entidade reafirmou que o segundo uniforme da equipe continuará sendo o tradicional modelo azul.

O tema ganhou força após o portal especializado Footy Headlines divulgar imagens de um suposto novo uniforme para a Copa do Mundo de 2026. A versão causou surpresa ao apresentar a cor vermelha no lugar do tradicional azul — o que gerou especulações e forte repercussão entre torcedores nas redes sociais.

Inicialmente, a CBF divulgou uma nota alegando que "reafirma o compromisso com o estatuto", o que deixou margem para interpretações. Apenas duas horas depois, a confederação atualizou o comunicado com uma observação adicional, detalhando que os padrões tradicionais nas cores amarelo e azul serão mantidos.

Uniforme vermelho nunca esteve nos planos

A mudança de tom na nota mostra uma tentativa da entidade de conter boatos em um momento em que o visual da Seleção ganha cada vez mais atenção do público.

“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais”, afirmou a entidade no texto revisado.