Influenciadora fitness é desclassificada da Maratona de Berlim após ser flagrada pegando carona

RESUMO | A influenciadora digital chinesa Yuanyuan Sun, conhecida como Abeeeer nas redes sociais e com mais de 500 mil seguidores, foi oficialmente desclassificada da Maratona de Berlim após imagens e dados de rastreamento comprovarem que ela utilizou uma bicicleta em um trecho da prova.

A busca por marcas pessoais e o engajamento digital nas redes sociais voltaram a cruzar a linha da ética esportiva. A influenciadora fitness chinesa Yuanyuan Sun, conhecida como Abeeeer, de 30 anos e com mais de meio milhão de seguidores em plataformas digitais, foi oficialmente desclassificada da tradicional Maratona de Berlim após ser flagrada utilizando uma bicicleta durante o percurso da prova disputada em setembro na Alemanha.

Segundo o The Athletic, o caso veio a público após uma investigação detalhada conduzida pelo perfil de integridade Official Marathon Time Integrity Unit (OMTIU), que cruza dados de chips de cronometragem oficial com registros fotográficos e tempos parciais (splits). A fraude de Sun ficou evidente quando sua marca entre os quilômetros 35 e 40 registrou um ritmo inexplicavelmente veloz, cobrindo o trecho seis minutos mais rápido do que qualquer outro segmento anterior. Em meio às investigações, imagens emergiram mostrando a influenciadora apoiada na garupa de uma bicicleta nos quilômetros finais da prova.

A confissão, a perda de patrocínio e o histórico de fraudes

Após o cerco se fechar e ter seu tempo de 4h53m46s sumariamente riscado dos registros oficiais da maratona alemã, Sun utilizou a rede social chinesa RedNote — onde acumula cerca de 520 mil seguidores — para publicar uma retratação pública.

"Andar de bicicleta durante a Maratona de Berlim violou as regras da corrida", escreveu a influenciadora na tradução de seu comunicado oficial. "Mesmo que eu tenha me sentindo mal no percurso, isso nunca deveria ser um motivo para eu quebrar as regras", admitiu, confessando também que tentou ocultar deliberadamente o ato nas fotografias publicadas logo após cruzar a linha de chegada com a medalha no pescoço.

A repercussão negativa custou caro aos seus contratos comerciais. A fabricante de material esportivo Brooks China, cujos calçados e vestimentas foram utilizados pela influenciadora durante a prova, rompeu imediatamente o vínculo de patrocínio. Em nota oficial enviada à imprensa internacional, a empresa reafirmou seu compromisso intransigente com a integridade, a justiça e o espírito esportivo.

Casos de trapaça em maratonas internacionais de grande porte têm precedentes históricos notórios, indo desde o uso clandestino de transporte público por Rosie Ruiz na Maratona de Nova York em 1979 até fraudes políticas como a de Roberto Madrazo, ex-candidato à presidência do México que pulou checkpoints na mesma Maratona de Berlim em 2007 para vencer sua categoria.

O que aconteceu com a influenciadora na Maratona de Berlim?

Yuanyuan Sun foi desclassificada após ser flagrada pedalando na garupa de uma bicicleta durante o percurso da prova em setembro.

Como a fraude foi descoberta?

O esquema foi exposto pela unidade de integridade de maratonas (OMTIU), que identificou anomalias nos tempos parciais por quilômetro e fotos da infração.

Qual foi a reação da atleta após o escândalo?

Sun publicou uma declaração de desculpas públicas em uma rede social chinesa admitindo a infração e ocultação dos fatos.

Quais foram as consequências profissionais para ela?

A marca de material esportivo Brooks China rescindiu imediatamente seu contrato de patrocínio após verificar a veracidade das acusações.