RESUMO ＋ O Corinthians anunciou a demissão do técnico Fernando Diniz nesta quarta-feira, 7, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador deixou o clube depois de sete derrotas consecutivas na competição, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas em 33 partidas.

O Corinthians demitiu o técnico Fernando Diniz nesta quarta-feira, 7, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador deixou o cargo depois de uma sequência de sete derrotas consecutivas na competição.

A decisão foi anunciada minutos após o fim da partida. Além de Diniz, os integrantes de sua comissão técnica também deixam o clube.

"O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol. Além do treinador, sua comissão técnica também deixa o clube", informou o Corinthians em comunicado.

O treinador de 52 anos havia sido contratado no início de abril para substituir Dorival Júnior. Ao todo, comandou o time em 33 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas.

Por que Fernando Diniz foi demitido do Corinthians?

A demissão ocorreu após a sétima derrota consecutiva do Corinthians no Brasileirão. O time ocupa a 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos em 29 rodadas.

A diferença para o Internacional, primeiro clube na zona de rebaixamento, é de apenas um ponto.

Diniz havia começado sua passagem pelo Corinthians com uma sequência de sete partidas sem derrota, considerando os jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

O desempenho, porém, piorou após a pausa para a Copa do Mundo. Na Libertadores, o Corinthians foi eliminado nas quartas de final pelo Estudiantes de La Plata, da Argentina, após perder por 1 a 0 em casa no jogo de volta.

Na Copa do Brasil, a equipe também caiu diante do Internacional, nas oitavas de final.

Antes de assumir o Corinthians, Diniz havia comandado a seleção brasileira e conquistado a Copa Libertadores de 2023 pelo Fluminense.

Quando é o próximo jogo do Corinthians?

O próximo compromisso do Corinthians será no domingo, 11 de outubro, contra o Palmeiras, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

O rival ocupa a segunda colocação na tabela. O Corinthians chega ao clássico com 32 pontos e apenas um de vantagem sobre a zona de rebaixamento.