Fernando Diniz deixou o comando do Corinthians após sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro (AFP)
Repórter
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 06h55.
O Corinthians anunciou a demissão do técnico Fernando Diniz nesta quarta-feira, 7, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador deixou o clube depois de sete derrotas consecutivas na competição, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas em 33 partidas.
O Corinthians demitiu o técnico Fernando Diniz nesta quarta-feira, 7, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador deixou o cargo depois de uma sequência de sete derrotas consecutivas na competição.
A decisão foi anunciada minutos após o fim da partida. Além de Diniz, os integrantes de sua comissão técnica também deixam o clube.
"O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol. Além do treinador, sua comissão técnica também deixa o clube", informou o Corinthians em comunicado.
O treinador de 52 anos havia sido contratado no início de abril para substituir Dorival Júnior. Ao todo, comandou o time em 33 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas.
A demissão ocorreu após a sétima derrota consecutiva do Corinthians no Brasileirão. O time ocupa a 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos em 29 rodadas.
A diferença para o Internacional, primeiro clube na zona de rebaixamento, é de apenas um ponto.
Diniz havia começado sua passagem pelo Corinthians com uma sequência de sete partidas sem derrota, considerando os jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.
O desempenho, porém, piorou após a pausa para a Copa do Mundo. Na Libertadores, o Corinthians foi eliminado nas quartas de final pelo Estudiantes de La Plata, da Argentina, após perder por 1 a 0 em casa no jogo de volta.
Na Copa do Brasil, a equipe também caiu diante do Internacional, nas oitavas de final.
Antes de assumir o Corinthians, Diniz havia comandado a seleção brasileira e conquistado a Copa Libertadores de 2023 pelo Fluminense.
O próximo compromisso do Corinthians será no domingo, 11 de outubro, contra o Palmeiras, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.
O rival ocupa a segunda colocação na tabela. O Corinthians chega ao clássico com 32 pontos e apenas um de vantagem sobre a zona de rebaixamento.
Sim. O Corinthians anunciou a demissão de Fernando Diniz nesta quarta-feira, 7 de outubro, após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.
A demissão ocorreu após uma sequência de sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ocupa a 16ª posição, com 32 pontos em 29 rodadas.
Fernando Diniz comandou o Corinthians em 33 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas.
O Corinthians enfrenta o Palmeiras no domingo, 11 de outubro, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.