Três pessoas morrem durante festa por classificação do México na Copa do Mundo

Três pessoas morreram durante as comemorações pela classificação da seleção do México às oitavas de final da Copa do Mundo. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 1º, pela Secretaria de Saúde da Cidade do México.

Segundo o órgão, as equipes de emergência atenderam duas ocorrências diferentes nas proximidades do Paseo de la Reforma, tradicional ponto de encontro da torcida mexicana durante os jogos da Copa do Mundo. Em um dos casos, um homem de 44 anos e uma jovem de 19 anos foram encontrados inconscientes. Em outro, uma mulher de 48 anos também foi localizada desacordada.

Os socorristas tentaram reanimar as três vítimas com manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas nenhuma resistiu. De acordo com as autoridades de saúde, as mortes foram causadas por sufocamento.

Prefeita lamenta mortes

A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, lamentou o ocorrido e afirmou que as equipes de emergência seguiram todos os protocolos de atendimento.

"As equipes de emergência da Cidade do México atenderam imediatamente à ocorrência envolvendo três pessoas inconscientes em diferentes pontos próximos ao Paseo de la Reforma. Todos os protocolos de resposta médica foram acionados; no entanto, infelizmente, elas perderam a vida. Por parte do governo, estamos em contato com as famílias para oferecer todo o apoio e acompanhamento necessários", escreveu nas redes sociais.

Nem a Secretaria de Saúde nem a prefeita confirmaram oficialmente que as vítimas participavam das comemorações. No entanto, todas foram encontradas em ruas próximas ao Paseo de la Reforma, região que concentrou milhares de torcedores após a classificação da seleção.

Festa reuniu cerca de 1 milhão de pessoas

A seleção mexicana garantiu vaga nas oitavas de final ao vencer o Equador por 2 a 0, em partida disputada no Estádio Azteca, na madrugada desta quarta-feira. Agora, o México enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo.

Após o apito final, milhares de torcedores tomaram as ruas da Cidade do México para celebrar a classificação. O principal ponto de encontro foi o Paseo de la Reforma e os arredores do monumento Ángel de la Independência.

Segundo a imprensa local, cerca de um milhão de pessoas participaram da festa. As autoridades afirmaram que, apesar da grande movimentação, as comemorações transcorreram de forma pacífica e em clima familiar.