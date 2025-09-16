Esporte

Champions League: os 10 jogadores mais caros da nova edição do torneio

Campeonato começa nesta terça-feira, 16

Raphaela Seixas
Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 11h54.

Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 12h03.

A UEFA Champions League é o torneio de clubes com mais prestígio do futebol mundial. A edição 2025/26, começa nesta terça-feira, 16.

Com 36 equipes participantes, a temporada mantém o formato de liga no grupo, onde cada clube disputa oito jogos contra adversários anteriormente sorteados.

Os oito primeiros colocados passam diretamente para as oitavas de final, enquanto os tempos entre 9º e 24º lugares vão para um playoff decisivo. A fase final chegou em março de 2026, com a grande final marcada para 30 de maio, em Budapeste.

Os jogadores mais valiosos da Champions League 

No centro da competição estão os jogadores mais valiosos da edição 2025/26, segundo o Transfermarkt:

  1. Lamine Yamal (Barcelona) – €200 milhões

  2. Erling Haaland (Manchester City) – €180 milhões

  3. Kylian Mbappé (Real Madrid) – €180 milhões

  4. Jude Bellingham (Real Madrid) – €180 milhões

  5. Vinícius Jr. (Real Madrid) – €170 milhões

  6. Bukayo Saka (Arsenal) – €150 milhões

  7. Pedri (Barcelona) – €140 milhões

  8. Jamal Musiala (Bayern de Munique) – €140 milhões

  9. Florian Wirtz (Liverpool) – €140 milhões

  10. Federico Valverde (Real Madrid) – €130 milhões

Onde assistir aos jogos da Champions League?

A exibição dos jogos será feita pela HBO Max.

