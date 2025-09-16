Champions League: os 10 jogadores mais caros da nova edição do torneio

A UEFA Champions League é o torneio de clubes com mais prestígio do futebol mundial. A edição 2025/26, começa nesta terça-feira, 16.

Com 36 equipes participantes, a temporada mantém o formato de liga no grupo, onde cada clube disputa oito jogos contra adversários anteriormente sorteados.

Os oito primeiros colocados passam diretamente para as oitavas de final, enquanto os tempos entre 9º e 24º lugares vão para um playoff decisivo. A fase final chegou em março de 2026, com a grande final marcada para 30 de maio, em Budapeste.

Os jogadores mais valiosos da Champions League

No centro da competição estão os jogadores mais valiosos da edição 2025/26, segundo o Transfermarkt: