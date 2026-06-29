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Fase de grupos copa 2026

Saiba quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

Com a vitória sobre o Japão, a Seleção Brasileira conquistou sua classificação para as oitavas de final e volta a campo no próximo domingo, 4

Gabriel Magalhães: o Brasil volta a campo no próximo domingo, 4, contra Noruega ou Costa do Marfim (Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Gabriel Magalhães: o Brasil volta a campo no próximo domingo, 4, contra Noruega ou Costa do Marfim (Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de junho de 2026 às 16h10.

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O Brasil derrotou o Japão nesta segunda-feira, 29, e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira venceu os japoneses por 2 a 1, no NRG Stadium, em Houston.

Assim, o Brasil volta a campo no próximo domingo, 4 de julho, diante de Noruega ou Costa do Marfim. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

Oitavas de final

Agora, o Brasil enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo entre noruegueses e marfinenses será nesta terça-feira, 30, às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.

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