Saiba quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil derrotou o Japão nesta segunda-feira, 29, e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira venceu os japoneses por 2 a 1, no NRG Stadium, em Houston.

Assim, o Brasil volta a campo no próximo domingo, 4 de julho, diante de Noruega ou Costa do Marfim. O duelo será às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

Oitavas de final

Agora, o Brasil enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo entre noruegueses e marfinenses será nesta terça-feira, 30, às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.