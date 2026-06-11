Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quem é o único jogador a conquistar duas Bolas de Ouro na história das Copas?

Outros quatro atletas subiram ao pódio, mas não conquistaram o mesmo prêmio

Messi: o craque argentino é o único a vencer duas vezes a Bola de Ouro da Copa do Mundo (Arnd Wiegmann/Reuters)

Messi: o craque argentino é o único a vencer duas vezes a Bola de Ouro da Copa do Mundo (Arnd Wiegmann/Reuters)

Marcela Lima
Marcela Lima

Colaboradora

Publicado em 11 de junho de 2026 às 13h55.

Quando o assunto é protagonismo em Copas do Mundo, poucos nomes se comparam ao de Lionel Messi. O argentino é o único jogador da história a conquistar duas vezes a Bola de Ouro do Mundial, prêmio concedido ao melhor atleta de cada edição.

A primeira conquista de Messi veio na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Na campanha que levou a Argentina ao vice-campeonato, Messi marcou quatro gols em sete partidas e foi eleito o melhor jogador do torneio. Apesar do reconhecimento individual, a imagem que ficou marcada foi a do camisa 10 visivelmente abatido após a derrota para a Alemanha na final disputada no Maracanã.

Oito anos depois, no Catar, a história teve um desfecho diferente. Líder técnico e emocional da seleção argentina, Messi conduziu a equipe ao título mundial e finalmente levantou a taça que faltava em sua carreira. O atacante marcou sete gols ao longo da competição, incluindo dois na decisão contra a França, e voltou a receber a Bola de Ouro do torneio.

Agora, em sua sexta Copa do Mundo, Messi tenta ampliar ainda mais sua coleção de recordes. Mesmo atuando na MLS, dos Estados Unidos, o argentino segue sendo uma das principais referências da seleção e chega ao Mundial de 2026 entre os candidatos ao prêmio de melhor jogador da competição.

Destaques das Copas

Além de Messi, apenas quatro atletas conseguiram terminar mais de uma Copa do Mundo entre os três melhores jogadores do torneio:

  • Paolo Rossi — Bola de Prata (1978) e Bola de Ouro (1982)
  • Diego Maradona — Bola de Ouro (1986) e Bola de Bronze (1990)
  • Ronaldo Nazário — Bola de Ouro (1998) e Bola de Prata (2002)
  • Luka Modrić — Bola de Ouro (2018) e Bola de Bronze (2022)
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