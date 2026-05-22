Os recordes que Messi pode quebrar na Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 pode marcar mais um capítulo histórico na carreira de Lionel Messi. Atual campeão mundial com a Argentina, o camisa 10 caminha para disputar seu sexto Mundial consecutivo e chegar ao torneio cercado pela possibilidade de quebrar recordes importantes da competição.

Enquanto nomes como Neymar, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé também já aparecem entre os grandes protagonistas da próxima edição, o argentino chega em uma situação diferente: além da experiência acumulada, Messi tentará ampliar um legado já consolidado como um dos maiores jogadores da história das Copas.

Caso seja convocado por Lionel Scaloni, o que deve acontecer, o atacante terá disputado os Mundiais de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, igualando a marca de Cristiano Ronaldo em número de participações.

Durante a competição, Messi completará 39 anos, aumentando ainda mais o peso histórico de sua possível participação. A Argentina busca o quarto título de Copa. Levantou o troféu em 1978, 1986 e 2022.

Messi mira recordes de gols e vitórias

Além da chance de alcançar a sexta Copa do Mundo, Messi pode deixar o torneio ainda mais próximo do topo das estatísticas históricas.

Atualmente, o argentino soma 13 gols em Mundiais e ocupa posição de destaque entre os maiores artilheiros da história da competição. Com apenas mais três gols, igualaria Miroslav Klose, alemão que lidera o ranking com 16 tentos.

O recorde foi alcançado por Klose justamente no histórico 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil, na semifinal da Copa de 2014, ultrapassando Ronaldo Fenômeno.

Vitórias também entram na conta

Messi também pode subir no ranking de jogadores com mais vitórias em Copas do Mundo. Atualmente, o argentino soma 16 triunfos com a camisa da Albiceleste, mesma quantidade registrada por Cafu ao longo de suas participações pelo Brasil.

No topo da lista aparece novamente Miroslav Klose, que encerrou sua trajetória em Mundiais com 17 vitórias pela Alemanha.

Uma boa campanha da Argentina em 2026, portanto, pode permitir que Messi ultrapasse nomes históricos em mais de uma categoria.

Argentina chega como atual campeã

A seleção comandada por Lionel Scaloni está no Grupo J e fará sua estreia no dia 16 de junho, contra a Argélia. Depois, encara a Áustria, no dia 22, e encerra sua participação na fase de grupos diante da Jordânia, no dia 27.