Bitcoin sobe com proximidade de acordo sobre o Estreito de Ormuz

O bitcoin opera em alta nesta quarta-feira, 5, acompanhando o desempenho das bolsas internacionais mais uma vez. O mercado se anima com a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que um acordo com o Irã sobre o Estreito de Ormuz poderia ser fechado hoje ou amanhã.

De acordo com a imprensa internacional, o possível acordo, resultante de negociações entre os iranianos e Omã, prevê que os navios petroleiros entrem no Golfo Pérsico por uma rota controlada pelo Irã e saiam por outra controlada por Omã mediante o pagamento de taxas de segurança e preservação do meio ambiente. No entanto, Trump já disse que “não permitirá” a cobrança de pedágio na região.

O Estreito de Ormuz é uma rota marítima por onde passa 20% do petróleo do mundo.

Às 10h11 (horário de Brasília) o bitcoin subia 0,3% em um período de 24 horas, a US$ 64.082 por unidade.

Em relatório, a consultoria Vault Capital afirma que o momento geopolítico atual traz a promessa mais concreta de reabertura do Estreito de Ormuz desde o memorando de junho.

“Na expectativa de inflação, o calcanhar de Aquiles era exatamente esse: a guerra elevando o preço do petróleo e contaminando a cadeia inteira, do frete à gasolina. Com o petróleo voltando ao normal, os investidores recalibram a expectativa para um cenário mais controlado, e o medo de reaceleração perde o combustível principal”, avalia Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.

Análise técnica de bitcoin

Usando análise técnica, Pedro Fontes, analista da corretora Mercado Bitcoin, afirma que o ponto mais importante é que o bitcoin voltou a operar acima da média móvel simples de 200 semanas, que atualmente está próxima de US$ 63,8 mil.

“Ainda é cedo para dizer que a recuperação está confirmada, mas a retomada dessa região é um sinal técnico positivo. Agora, o mercado precisa observar se o bitcoin conseguirá se manter acima desse patamar nos próximos dias”, diz.

Para Fontes, se o bitcoin sustentar os US$ 63,8 mil, pode voltar a mirar a resistência entre US$ 65 mil e US$ 67 mil. “Se perder essa região, o movimento volta a ficar mais frágil”, ressalva.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 211,5 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o segundo pregão consecutivo com entrada de capital neste tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo foi o IBIT, da BlackRock, com US$ 170,3 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o fluxo foi positivo em US$ 53,1 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 37 para 38 pontos. A alta deixa o sentimento de mercado perto do limite da zona do “medo”, quase chegando à região considerada “neutra”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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