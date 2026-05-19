Cristiano Ronaldo disputará sua sexta Copa do Mundo em 2026

CR7: em sua sexta edição da Copa do Mundo, o craque busca finalmente conquistar o título pela seleção portuguesa ( Image Photo Agency/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 19 de maio de 2026 às 10h10.
Última atualização em 19 de maio de 2026 às 10h11.
A Seleção Portuguesa de futebol anunciou nesta terça-feira, 19, sua lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026.
A lista do técnico espanhol Roberto Martínez conta com 4 goleiros e 23 jogadores de campo, com destaques para Vitinha, João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.
Com isso, está oficializada a sexta participação de CR7 em uma Copa do Mundo.
Cristiano Ronaldo integra o elenco português desde a edição de 2006 do torneio e é atualmente, junto com Lionel Messi, o jogador mais veterano da Copa. Eles também são os recordistas de mais participações na história do mundial da Fifa, juntamente aos mexicanos Antonio Carbajal e Rafa Márquez e o alemão Lothar Matthäus.
Messi e CR7 são os jogadores mais condecorados do futebol mundial ainda em atividade, ganhadores de, conjuntamente, 13 trófeus Bola de Ouro.
O argentino vem embalado pelo título conquistado em 2022. Agora, Ronaldo busca sua própria taça da Fifa.
Para fãs das estrelas do futebol, ver as figurinhas de ambos no álbum oficial de 2006 pode ativar um sentido de nostalgia.
O elenco escolhido por Martínez conta com os seguintes nomes:
Os convocados para o Mundial 2026 🫂🇵🇹#VaiDarPortugal | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/XonTsyxiBp
— Portugal (@selecaoportugal) May 19, 2026