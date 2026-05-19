Cristiano Ronaldo disputará sua sexta Copa do Mundo em 2026

A Seleção Portuguesa de futebol anunciou nesta terça-feira, 19, sua lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026.

A lista do técnico espanhol Roberto Martínez conta com 4 goleiros e 23 jogadores de campo, com destaques para Vitinha, João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

Com isso, está oficializada a sexta participação de CR7 em uma Copa do Mundo.

Os maiores veteranos da história da Copa

Cristiano Ronaldo integra o elenco português desde a edição de 2006 do torneio e é atualmente, junto com Lionel Messi, o jogador mais veterano da Copa. Eles também são os recordistas de mais participações na história do mundial da Fifa, juntamente aos mexicanos Antonio Carbajal e Rafa Márquez e o alemão Lothar Matthäus.

Messi e CR7 são os jogadores mais condecorados do futebol mundial ainda em atividade, ganhadores de, conjuntamente, 13 trófeus Bola de Ouro.

O argentino vem embalado pelo título conquistado em 2022. Agora, Ronaldo busca sua própria taça da Fifa.

Para fãs das estrelas do futebol, ver as figurinhas de ambos no álbum oficial de 2006 pode ativar um sentido de nostalgia.

CR7 e Messi: os jogadores multipremiados estrearam na Copa do Mundo no mesmo ano (Panini / Montagem EXAME/Reprodução)

Escalação da seleção portuguesa

O elenco escolhido por Martínez conta com os seguintes nomes:

Goleiros

Diogo Costa (Porto);

José Sá (Wolverhampton);

Rui Silva (Sporting);

Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

Defensores

Diogo Dalot (Manchester United);

Matheus Nunes (Manchester City);

Nelson Semedo (Fenerbahçe);

João Cancelo (Al-Hilal);

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain);

Gonçalo Inácio (Sporting);

Renato Viega (Villarreal);

Rúben Dias (Manchester City);

Tomás Araújo (Benfica).

Meias

Rúben Neves (Al-Hilal);

Samuel Costa (Mallorca);

João Neves (Paris Saint-Germain);

Vitinha (Paris Saint-Germain);

Bruno Fernandes (Manchester United);

Bernardo Silva (Manchester City).

Atacantes

João Félix (Al-Nassr);

Trincão (Sporting);

Francisco Conceição (Juventus);

Pedro Neto (Pedro Neto);

Rafael Leão (Milan);

Gonçalo Guedes (Real Sociedad);

Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain);

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

Confira o anúncio oficial