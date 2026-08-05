Deezer lança 'Deezer Club' no Brasil com experiências exclusivas para 'superfãs'

A Deezer lançou nesta quarta-feira, 5, o Deezer Club no Brasil, uma ferramenta dentro do aplicativo que busca aproximar fãs de seus artistas favoritos por meio de experiências exclusivas.

A novidade, que chega ao país após a estreia na França, permite que assinantes participem de campanhas para concorrer a ingressos, encontros, audições intimistas, produtos especiais e outros benefícios ligados à música.

Disponível apenas para usuários dos planos Premium, Duo, Student e Family, o Club funciona como uma área dentro do aplicativo, em que os assinantes podem escolher quais experiências querem participar. O acesso é feito exclusivamente pelo app para celulares com sistemas iOS e Android.

Segundo Rodrigo Vicentini, General Manager da Deezer na América Latina, a estratégia tem como objetivo transformar o engajamento dos usuários dentro da plataforma em experiências fora do ambiente digital.

"Não é só oferecer uma experiência incrível dentro do aplicativo, mas também fora dele. A gente reconhece o perfil de consumo do usuário, o que ele mais ouve, os artistas que acompanha, e a partir disso consegue aproximar ainda mais fãs e artistas", afirma em entrevista à EXAME.

Interface do Deezer Club dentro do app do Deezer; nova ferramenta oferece experiências exclusivas para assinantes no Brasil (Divulgação/Deezer)

Estratégia de retenção e disputa por assinantes

O lançamento acontece em um momento em que as plataformas de streaming buscam ampliar o valor entregue aos assinantes além do catálogo musical. Para a Deezer, o Club é uma ferramenta para aumentar a percepção de benefício da assinatura e reduzir cancelamentos.

A companhia afirma que o recurso não será uma cobrança adicional ao usuário. Quem já possui um plano pago terá acesso às experiências sem custo extra.

"Vai ter mais pessoas assinando a Deezer por causa disso e menos pessoas pensando em sair da Deezer por causa disso", diz Vicentini.

Além da retenção, a plataforma vê o Club como uma forma de criar uma nova relação entre artistas e superfãs, usuários que possuem alto nível de engajamento com determinados nomes da música.

A Deezer não detalhou metas de conversão ou crescimento de base relacionadas ao lançamento, mas afirma que a experiência pode beneficiar três lados do ecossistema: fãs, artistas e a própria plataforma.

Eventos próprios e parcerias com shows

O Deezer Club também será utilizado como canal de distribuição para eventos exclusivos da empresa no Brasil. Segundo a Deezer, os ingressos desses eventos não serão vendidos ao público geral: os usuários poderão resgatá-los diretamente pelo Club.

A ferramenta também poderá oferecer outras modalidades de acesso, como ingressos gratuitos para shows, pré-vendas exclusivas, descontos ou experiências adicionais em eventos de terceiros.

A estratégia depende de uma rede de parcerias com gravadoras, artistas, promotores e organizadores de eventos. De acordo com Vicentini, a recepção do mercado brasileiro ao projeto foi positiva antes mesmo do lançamento.

"Quando conversamos de maneira confidencial com o mercado que faríamos esse lançamento no Brasil, na mesma hora isso brilhou os olhos dos nossos parceiros", afirma.

A empresa ainda não revelou quais artistas ou eventos estarão disponíveis inicialmente, mas diz que o catálogo de experiências será atualizado continuamente.

Brasil ganha prioridade após França

A escolha do Brasil como segundo mercado do Deezer Club acompanha a relevância do país dentro da estratégia global da companhia. Segundo Vicentini, a América Latina é uma região estratégica pelo alto consumo de música e pelo potencial de expansão do streaming.

Na França, onde a iniciativa foi lançada anteriormente, a Deezer afirma ter observado aumento de engajamento dos artistas participantes das campanhas.

"O primeiro passo é trazer essa solução aqui para o Brasil. Estamos olhando com bastante carinho qual é o próximo passo, e os demais países da América Latina estão no nosso radar", diz o executivo.

Rodrigo Vicentini, General Manager da Deezer na América Latina, em entrevista sobre o lançamento do Deezer Club no Brasil. (Divulgação/Flavia Vicentini)

Deezer Club disputa espaço no mercado de superfãs

O movimento acompanha uma tendência da indústria musical de buscar novas formas de monetizar a relação entre artistas e fãs mais engajados.

Concorrentes como o Spotify também trabalham com iniciativas voltadas a esse público, mas com uma estratégia diferente. A empresa oferece recursos pontuais, como acesso antecipado a ingressos e ações exclusivas com artistas, enquanto também avalia a criação de um plano adicional voltado aos chamados superfãs.

No caso da Deezer, a proposta é concentrar essas experiências em uma área própria dentro do aplicativo, sem criar uma nova categoria de assinatura.

Para Vicentini, o diferencial está justamente em usar os dados de consumo da plataforma para identificar usuários mais conectados a determinados artistas e oferecer experiências que, segundo ele, nem sempre podem ser compradas.

"Tem muitas experiências em que o dinheiro não vai poder oferecer. Só a gente consegue", afirma.