Quem é o autor do primeiro gol da final da Libertadores?

O primeiro gol da final da Copa Libertadores saiu aos 22 minutos do segundo tempo, marcado por Danilo, do Flamengo, e mudou o clima no Estádio Monumental de Lima, no Peru, neste sábado, 29.

Palmeiras e Flamengo disputam o título continental a partir das 18h15 (horário de Brasília), após a Conmebol adiar o início do jogo em 15 minutos. A alteração ocorreu porque a delegação alviverde ficou presa no trânsito a caminho do estádio.

Como chega o Palmeiras

Assim como nas edições de 2020 e 2021, em que foi finalista, o Palmeiras não chega em seu melhor momento. Ao contrário, o time de Abel Ferreira vive uma fase irregular, com tropeços nas últimas rodadas do Brasileirão, o que fez o Verdão perder a liderança na reta final para o Flamengo, distanciando-se do título nacional.

No cenário internacional, no entanto, o clima é diferente. A moral está alta, especialmente porque a última Libertadores conquistada pela equipe foi justamente contra o Flamengo. O Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos da competição e avançou para a final após uma virada histórica nas semifinais contra a LDU (EQU). Depois de perder por 3 a 0 em Quito, o time reverteu o placar no Allianz Parque, vencendo por 4 a 0 e conquistando a maior remontada de uma semifinal de Libertadores.

Como chega o Flamengo

Já o Flamengo chega à final com um clima de otimismo. Na última terça-feira, 25, o time empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, fora de casa, se aproximando do título brasileiro após a derrota do Palmeiras para o Grêmio.

O time de Filipe Luís, ao contrário do Palmeiras, passou em segundo lugar em seu grupo e decidiu a vaga em todos os mata-matas fora de casa. Na semifinal, o Flamengo derrotou o Racing (ARG) em uma partida histórica na Argentina, segurando o empate de 0 a 0 mesmo com um a menos nos últimos 30 minutos, após a expulsão de Gonzalo Plata. O time avançou graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã.

Escalações da final da Libertadores

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan; Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.