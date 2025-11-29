Esporte

Palmeiras x Flamengo na Libertadores é adiado para 18h15; veja o motivo

A Conmebol confirmou o atraso de 15 minutos em seu perfil na rede social X (antigo Twitter)

Torcida do Flamengo: final da Libertadores começa neste sábado, 29, às 18h15 (Rodrigo Valle/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 17h49.

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, marcada para este sábado em Lima, no Peru, começará 15 minutos mais tarde.

Em publicação no X (antigo Twitter), a Conmebol confirmou que o duelo no Estádio Monumental foi adiado para as 18h15.

O Palmeiras enfrentou forte trânsito a caminho do estádio. A presidente da equipe, Leila Pereira, relatou a situação em entrevista à ESPN. “Trânsito complicado, escolta confusa, mas chegamos, agora vai atrasar 15 minutos”, afirmou.

Escalações confirmadas para a final da Libertadores

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan; Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.

