Palmeiras x Flamengo na Libertadores é adiado para 18h15; veja o motivo

Torcida do Flamengo: final da Libertadores começa neste sábado, 29, às 18h15 (Rodrigo Valle/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 17h49.
A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, marcada para este sábado em Lima, no Peru, começará 15 minutos mais tarde.
Em publicação no X (antigo Twitter), a Conmebol confirmou que o duelo no Estádio Monumental foi adiado para as 18h15.
O Palmeiras enfrentou forte trânsito a caminho do estádio. A presidente da equipe, Leila Pereira, relatou a situação em entrevista à ESPN. “Trânsito complicado, escolta confusa, mas chegamos, agora vai atrasar 15 minutos”, afirmou.
‼️🇧🇷 ¡Atención! El partido comenzará 15 minutos más tarde del horario establecido.
🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/IA9BJoHiVW
— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a escalação do #Flamengo para enfrentar o Palmeiras, pela FINAL da @libertadores! #FLAxPAL #gloriaeterna #Escalação pic.twitter.com/mDaybK4YWG
— Flamengo (@Flamengo) November 29, 2025
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan; Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.
ESTAMOS PRONTOS PRA FINAL! 👊#PALxFLA #EscalaçãoSEP pic.twitter.com/uFL2WF4BuN
— SE Palmeiras (@Palmeiras) November 29, 2025