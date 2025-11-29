Palmeiras x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Final da Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Flamengo neste sábado, 29 de novembro, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, em Lima, no Peru, pela grande final da Copa Libertadores.

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, ge TV, ESPN, Disney+ e Paramount+.

Como chega o Palmeiras

Assim como nas edições de 2020 e 2021, em que foi finalista, o Palmeiras não chega em seu melhor momento. Ao contrário, o time de Abel Ferreira vive uma fase irregular, com tropeços nas últimas rodadas do Brasileirão, o que fez o Verdão perder a liderança na reta final para o Flamengo, distanciando-se do título nacional.

No cenário internacional, no entanto, o clima é diferente. A moral está alta, especialmente porque a última Libertadores conquistada pela equipe foi justamente contra o Flamengo. O Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos da competição e avançou para a final após uma virada histórica nas semifinais contra a LDU (EQU). Depois de perder por 3 a 0 em Quito, o time reverteu o placar no Allianz Parque, vencendo por 4 a 0 e conquistando a maior remontada de uma semifinal de Libertadores.

Abel Ferreira, entretanto, terá três desfalques importantes. O goleiro Weverton segue fora devido a uma lesão no pulso direito, e tanto o volante Lucas Evangelista quanto o atacante Paulinho estão fora da temporada. Com isso, o técnico português mantém mistério sobre a escalação, podendo optar por uma formação com quatro ou três defensores.

Como chega o Flamengo

Já o Flamengo chega à final com um clima de otimismo. Na última terça-feira (25/11), o time empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, fora de casa, se aproximando do título brasileiro após a derrota do Palmeiras para o Grêmio. O time de Filipe Luís, ao contrário do Palmeiras, passou em segundo lugar em seu grupo e decidiu a vaga em todos os mata-matas fora de casa. Na semifinal, o Flamengo derrotou o Racing (ARG) em uma partida histórica na Argentina, segurando o empate de 0 a 0 mesmo com um a menos nos últimos 30 minutos, após a expulsão de Gonzalo Plata. O time avançou graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã.

Para a final, Filipinho não poderá contar com o atacante Pedro, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e foi o único jogador que não treinou com os companheiros nesta sexta-feira (28/11), véspera da decisão. O zagueiro Léo Ortiz, que era dúvida, participou das atividades e deve jogar. Gonzalo Plata, por sua vez, foi liberado para treinar, mas cumprirá suspensão automática.

A vitória no confronto coroará o time campeão como o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, igualando-se aos argentinos River Plate e Estudiantes.

Onde assistir ao jogo Palmeiras x Flamengo ao vivo?

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, neste sábado, às 18h, terá transmissão ao vivo na Globo, ge TV, ESPN, Disney+ e Paramount+.

Onde assistir ao jogo Palmeiras online?

A partida entre Palmeiras e Flamengo será exibido nas plataformas Disney+ e Paramount+.

Prováveis Escalações

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira):

Carlos Miguel

Khellven

Gustavo Gómez

Bruno Fuchs

Piquerez

Aníbal Moreno

Andreas Pereira

Allan

Felipe Anderson (Raphael Veiga ou Maurício)

Flaco López

Vitor Roque

Flamengo (Técnico: Filipe Luís):