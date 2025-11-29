Palmeiras e Flamengo dominam futebol brasileiro com títulos e boa gestão

A final da Copa Libertadores deste ano entre Palmeiras e Flamengo é apenas uma continuação na disputa entre os dois clubes que estão dominando o futebol brasileiro há dez anos. Dentro e fora de campo.

O Rubro-Negro chegou em quatro das últimas seis finais de Copa Libertadores, enquanto o Verdão disputou três das últimas seis decisões do torneio - ambos foram campeões duas vezes cada

Já no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ficou com o título em 2016, 2018, 2022 e 2023, enquanto o Flamengo ganhou em 2019 e 2020, e desponta para ganhar o deste ano.

Com projetos audaciosos e contratações que chegam ao nível do futebol europeu, como Vitor Roque, que saiu do Barcelona para o Palmeiras por 25 milhões de euros, e de Samuel Lino, que deixou o Atlético de Madrid rumo ao Fla por 22 milhões de euros, são as provas de que as duas agremiações podem fazer frente financeiramente a alguns dos principais times do mundo.

“A superioridade de Flamengo e Palmeiras é fruto de duas coisas muito claras: tamanho econômico e organização. Com as finanças equilibradas e a estrutura fortalecida, ampliaram receita e desenvolveram uma estratégia de elenco que mistura jogadores consagrados com o uso intenso da base", analisa Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia durante o processo da SAF do clube com o Manchester City e atual CEO da Squadra Sports, plataforma de multiclubes no Brasil.

"O destaque de Palmeiras e Flamengo no cenário nacional e internacional está também relacionado às receitas, mas não é o único elemento importante. Estamos falando de duas gestões que se tornaram referência no futebol brasileiro, principalmente quando tratamos de profissionalização e boas práticas de governança. A meu ver, estes, sim, são os elementos essenciais que permitem a maior competitividade que hoje se vê em campo", diz Moises Assayag, sócio diretor da Channel Associados e especialista em finanças no esporte.

Casa do bilhão

Fora das quatro linhas, o Flamengo chegou a marca do bilhão em faturamento pela primeira vez em 2022, repetindo os números em 2023 e 2024 e, pelo que consta, pode ultrapassar a marca de R$ 2 bi nesta temporada. Ao lado somente do Corinthians, o Palmeiras também foi o único clube brasileiro a ter ultrapassado o bilhão na última temporada, e com estimativas de atingir R$ 1,8 bi em 2025, o que seria um recorde em sua história.

Abel Ferreira acena durante treino preparatório para a final da Libertadores contra o Flamengo (AFP)

As receitas dos dois clubes se diferem na origem. Uma das principais fontes do Verdão foi a venda de jogadores. Desde 2021, o clube efetuou 27 negociações e somou mais de R$ 1,4 bi somente com jogadores das categorias de base, entre eles Endrick, Estevão e Vitor Reis. Somente em 2024 foram R$ 504,3 milhões arrecadados com essas vendas, o que correspondeu a 45% do total. Já o Flamengo somou R$ 723 milhões com a venda de 33 atletas neste período.

"Clubes melhor administrados, no longo prazo, tendem a gerar mais receitas e reduzir custos. Com maior superavit, a chance de formar equipes e elencos melhores é maior. Geram mais premiações e receitas com transferências. É razoável hoje dizer que não sabemos quais jogos Palmeiras e Flamengo vão ganhar a cada mês do próximo ano, mas é razoável dizer que vão ganhar e empatar um determinado percentual dos seus jogos no próximo ano", aponta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana que gerencia a carreira de centenas de atletas.

TV e bets

Por outro lado, a diferença gritante dos cariocas são relacionadas aos direitos de transmissão de TV (R$ 453 milhões x R$ 148,2 milhões) e publicidade e patrocínios (R$ 417,7 milhões x R$ 148,9 milhões). Neste ano, o balanço do Flamengo virá ainda maior justamente por causa do contrato de patrocínio com a Betano, que passou a render ao clube R$ 268,5 milhões por temporada. O do Palmeiras com a Sportingbet, assinado também neste ano, é considerado o maior da história do clube, com R$ 105 milhões por temporada, sem contar bonificações.

Torcida do Flamengo faz festa em praia de Lima, no Peru, horas antes da final da Libertadores (Luis ACOSTA / AFP)

"Com duas bets como patrocinadoras máster na camisa dos finalistas, essa decisão representa muito bem o panorama das bets como apoiadoras de clubes e entidades no cenário sul-americano. No Brasil não seria diferente, e hoje temos as companhias de apostas como principais financiadoras do futebol nacional já há algum tempo. Esse movimento só tem a se consolidar ainda mais com a regulação da indústria no país", analisa João Fraga, CEO da techfin Paag, especialista no setor.

“Os patrocínios realizados pelas empresas de apostas esportivas têm um papel relevante no cenário esportivo, desde que conduzidos de forma responsável, especialmente devido ao impacto financeiro expressivo que trazem a essa grande paixão cultural do brasileiro. É movimento natural e se assemelha ao protagonismo que, em outras épocas, foi exercido por marcas de segmentos como bancos físicos e digitais, além de empresas do setor de eletroeletrônicos, que também se destacaram como patrocinadores máster de clubes de futebol”, afirma Leonardo Henrique Bessa, sócio da Betlaw e membro diretor do Instituto Brasileiro de Consumidores e consultor do Conselho Federal da OAB.

O peso da torcida

Nesse quesito, o Flamengo vem liderando com os ótimos números obtidos no Maracanã; neste ano, até a 35ª rodada do Brasileirão, a média é superior a 40 mil pessoas, por jogo, ante mais de 34 mil do Palmeiras. Em taxa de ocupação, no entanto, o Palmeiras tem porcentagem superior a 83%, maior que a do Flamengo, com 80%.

Um dado significativo por parte do Palmeiras vem do dinheiro do sócio-torcedor Avanti e as arrecadações no Allianz Parque, que geraram um total acumulado de R$ 104,4 milhões, sendo R$ 54,4 milhões do Avanti e R$ 50 milhões do estádio.

Desde 2024, o Palmeiras se consolidou na liderança entre os programas de clubes brasileiros; em determinado momento do ano, chegou a ficar próximo dos 200 mil inscritos e atualmente conta com aproximadamente 190 mil, de acordo com números públicos que constam no site oficial. O Flamengo não revela oficialmente o número de sócios, mas segundo matéria do GE de outubro estava com 100 mil.

Os números do Verdão foram impulsionados pela criação, em 2023, do Palmeiras Pay, uma conta digital gratuita e um cartão de crédito e débito oferecidos pelo Palmeiras. Ela oferece serviços financeiros como pagamentos, transferências (incluindo Pix e Pix Parcelado), saques e cartões virtuais, além de vantagens exclusivas para os sócios, como descontos na Palmeiras Store e na compra de ingressos.

A plataforma chegou a 985 mil contas abertas e mais de R$ 1 bilhão em compras com o cartão Palmeiras Pay Elo pelo Brasil e pelo mundo - com 78% de todos os cartões emitidos estão ativados e em uso, e mais de R$ 1 milhão de faturamento em seguros. Além disso, está presente em 90% das cidades brasileiras.

"O programa se consolida como um dos mais longevos, modernos e estruturados do país, conectando o palmeirense à sua paixão de forma ágil e com cada vez mais conectada com aquilo que gera interesse e audiência", diz Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da Agência End to End, empresa parceira na gestão do Avanti e do Palmeiras Pay.

Melhores do mundo

Nos últimos dias, Palmeiras e Flamengo foram indicados ao prêmio de melhor clube do mundo. As equipes concorrem com mais 14 times no Globe Soccer Awards, entre eles Bayern de Munique, Barcelona, Chelsea e PSG. A premiação é definida por voto popular e júri, e o vencedor será divulgado em cerimônia que acontece dia 28 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Também serão premiados o melhor jogador da temporada, melhor jogadora, melhor clube feminino, melhor promessa, melhor meio-campista, melhor atacante e melhor jogador de clube do Oriente Médio.

"O domínio de Palmeiras e Flamengo transcende as quatro linhas; trata-se de um case avançado de monetização da paixão. Vemos dois modelos distintos de potência mercadológica: enquanto o Flamengo alavanca sua massa para maximizar receitas de direitos de transmissão e patrocínios recordes, o Palmeiras inova na criação de um ecossistema de serviços, fidelizando o torcedor-consumidor através do Allianz Parque e da fintech Palmeiras Pay. Essa credibilidade administrativa é o grande diferencial de marketing hoje. A austeridade e a transparência atraem marcas globais e viabilizam investimentos em elencos de nível europeu, criando um círculo virtuoso: a gestão gera receita, que compra qualidade técnica, que por sua vez valoriza ainda mais a marca e atrai novos investidores", explica Thales Rangel Mafia, Gerente de Marketing da Multimarcas Consórcios.