Rio Open 2026 esgota ingressos e pode bater recorde de público novamente

A venda geral de ingressos para o Rio Open 2026 foi iniciada nesta terça-feira, 11, às 12h. Em menos de duas horas, as entradas já estavam todas esgotadas.

O torneio, que acontece de 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, é o único ATP 500 da América do Sul. Esta será a sua 12ª edição.

A lista completa de atletas será divulgada em janeiro de 2026, mas grandes nomes já estão confirmados. O brasileiro João Fonseca, revelação do tênis nacional, disputará o torneio ao lado de estrelas internacionais como o francês Gaël Monfils e os italianos Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini.

Recordes sucessivos

Nas últimas quatro edições do torneio, o número de espectadores tem sido cada vez maior. Em 2022, o público foi de 60 mil pessoas, primeira vez que o Rio Open atingiu essa marca. A partir de então, essa medida apenas cresce.

No ano seguinte, 63 mil pessoas foram assistir à competição. Em 2024, 65 mil. Os 70 mil quase foram alcançados em 2025, que concentrou 69.350 em público no torneio.

Quanto custam os ingressos?

Clientes Claro Multi e XP tiveram acesso à pré-venda desde 4 de novembro, com descontos de até 35% e 20%, respectivamente.

Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 920, a depender do jogo e do setor. Confira a tabela de preços:



Como funcionará o torneio?

As sessões durante a semana começam às 16h30 (período da tarde) e às 19h (período da noite). Na sexta-feira, há sessão única às 17h. Nos finais de semana, as partidas iniciam às 17h30. Os portões abrem às 15h.

A classificação é livre, mas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. O Jockey Club Brasileiro fica na Rua Mario Ribeiro, 410, Lagoa, Rio de Janeiro.

A organização alerta que não se responsabiliza por compras em canais não oficiais, reforçando a importância de adquirir ingressos apenas pela Eventim.

Maior campeonato de tênis do Brasil

O Rio Open é o principal torneio de tênis do país e o único ATP 500 da América do Sul, categoria que reúne os eventos mais importantes do circuito mundial, abaixo apenas dos Grand Slams e do ATP Finals. O torneio distribui 500 pontos no ranking mundial ao campeão, atraindo jogadores de elite que buscam melhorar suas posições.

Além do tênis de alto nível, o evento se consolida como experiência de entretenimento completa. O Leblon Boulevard, área de aproximadamente 10 mil m² dentro do complexo, reúne estandes de patrocinadores, lojas, opções gastronômicas e ativações de marcas.

A Praça Rio Open oferece telão gigante para acompanhamento das partidas em ambiente aberto, criando atmosfera de festa para quem não está nas arquibancadas. O espaço também conta com as lojas Fila e La Boutique, loja oficial do torneio com produtos exclusivos.

Do ponto de vista econômico, o Rio Open representa ativo importante para o calendário esportivo nacional. O evento movimenta turismo, hotelaria e gastronomia durante nove dias de competição, atraindo público de diferentes estados e países. A presença de patrocinadores de grande porte evidencia o valor comercial do torneio, que se mantém há mais de uma década no circuito