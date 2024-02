Sensação no Rio Open, João Fonseca já foi pupilo de Federer e número 1 em ranking mundial

Sensação do Rio Open 2024, o carioca João Fonseca, de apenas 17 anos, já é um fenômeno no tênis mundial. Após as quedas precoces do espanhol Carlos Alcaraz e do suíço Stan Wawrinka, todas as atenções estão para o jovem que pode ser o primeiro brasileiro a vencer a competição.

Tenista com uma relação especial com o Rio Open, Fonseca tornou-se o primeiro nascido a partir de 2006, a vencer uma partida na elite do tênis profissional. Após a vitória diante do francês Artur Fills na última quarta-feira, ele subirá para 437º no ranking ATP, superando o espanhol Rafael Nadal, atual 652º colocado.

"O Rio Open me inspirou a jogar tênis quando eu era uma criancinha". "Venho desde a primeira edição, é muito especial para mim. Estar aqui diante de toda a minha família, de todos os meus amigos, basicamente todo mundo que eu conheço, me deixou muito feliz, disse Fonseca em entrevista coletiva.

Quem é João Fonseca?

Nascido em 2006, João Fonseca é uma das maiores promessas do tênis brasileiro. No ano passado, foi campeão do US Open na categoria juvenil e encerrou a trajetória como número 1 do mundo entre os jovens, levando o troféu simbólico de “campeão mundial” da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

Em 2022, com apenas 15 anos, disputou alguns torneios Challenge, categoria abaixo do nível ATP. O grande convite veio da organização do Rio Open em 2023, sua primeira participação na elite do tênis.

Nesta sexta-feira, Fonseca enfrenta o argentino Mariano Navone, buscando uma vaga inédita na semifinal. Após a vitória contra Cristian Garin que deu a classificação para as quartas, ele destacou o momento na competição.

"Acho que estou vivendo um sonho, não caiu um pouco a ficha ainda, mas eu quero continuar nesse sonho cada vez mais. Estou muito feliz com a minha trajetória até aqui, estou feliz com o jogo que eu estou jogando do jeito que eu evoluí de um ano para cá não só tecnicamente, mas também fisicamente e mentalmente também, estou muito mais maduro", disse Fonseca.