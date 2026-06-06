Guto Miguel entra para a história e conquista Roland Garros juvenil

Com apenas 17 anos, o jovem goiano Luís Guto Miguel tornou-se o primeiro brasileiro campeão de simples do torneio juvenil de Roland Garros. Neste sábado, 6, ele venceu o americano Michael Antonius por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).

A presença de um brasileiro na final do torneio juvenil masculino de Roland Garros não ocorria havia 59 anos, desde 1967, quando Luís Felipe Tavares ficou com o vice-campeonato. Antes dele, outros nomes do país também haviam alcançado a decisão, como Edison Mandarino, em 1959, e Thomas Koch, finalista em 1962 e 1963.

Entre os destaques da história brasileira no torneio está Gustavo Kuerten, o Guga, que anos depois se tornaria tricampeão da chave principal do Grand Slam francês em 1997, 2000 e 2001. No circuito juvenil, ele foi campeão de duplas em 1994, quando chegou à final de Roland Garros ao lado do equatoriano Nicolás Lapentti.

Quem é Guto Miguel

Nascido em fevereiro de 2009, Luís Augusto Queiroz Miguel, conhecido como Guto, é natural de Goiás e atualmente vive em Brasília. Ele é irmão do também tenista Luis Felipe Miguel, cinco anos mais velho.

A campanha histórica em Roland Garros ganhou forma neste sábado com a vitória sobre o compatriota Leonardo Storck na semifinal, em três sets, garantindo a vaga na decisão. A classificação encerrou um jejum de 59 anos sem um brasileiro na final de simples juvenil do torneio.

Após avançar à sua primeira final de Grand Slam, Guto comemorou dizendo estar “super feliz” com o resultado. Na sequência, acabou coroado campeão e alcançou também o topo do ranking mundial juvenil, posição que o coloca ao lado de outros brasileiros que já chegaram ao número 1 da categoria, como Tiago Fernandes (2010), Orlando Luz (2015) e João Fonseca (2023).

Na cerimônia de premiação, o jovem agradeceu à equipe, à família e aos amigos. Em português, encerrou o discurso com um grito para o público em Paris: “Vai Brasil!”.