Roland Garros 2026: brasileiros avançam e se enfrentam na semifinal do juvenil masculino

O Brasil vive mais um capítulo histórico em Roland Garros. Nesta quinta-feira, 4, Luis Miguel, Leonardo Storck e Victoria Barros venceram suas partidas pelas quartas de final do torneio juvenil e avançaram às semifinais em Paris.

O principal destaque do dia ficou para a chave masculina. Pela primeira vez, o Brasil terá um confronto entre dois tenistas em uma semifinal juvenil de Grand Slam em simples.

Luis Miguel e Leonardo Storck se enfrentarão nesta sexta-feira, 5, por uma vaga na decisão.

Com o confronto, o Brasil já tem um finalista garantido no juvenil masculino de Roland Garros.

Luis Miguel avança após vitória sobre cabeça de chave

Número quatro do ranking juvenil, Luis Miguel derrotou o austríaco Thilo Behrmann, sétimo colocado do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/3.

O resultado coloca o brasileiro em sua segunda semifinal de Grand Slam juvenil. O melhor resultado anterior havia sido a campanha no US Open do ano passado.

Luis Miguel: brasileiro avançou à semifinal do torneio juvenil de Roland Garros após vencer o austríaco Thilo Behrmann (Fast Fourier Transform/Jean-Baptiste Autissier /Divulgação)

Leonardo Storck elimina mais um favorito

Leonardo Storck manteve a sequência de vitórias sobre cabeças de chave ao superar o norte-americano Jack Kennedy, quarto favorito ao título e 11º colocado do ranking juvenil.

O brasileiro venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/1), após 1h44 de partida.

Foi a terceira vitória consecutiva de Storck sobre jogadores entre os principais favoritos do torneio. Antes, ele havia eliminado o porto-riquenho Yannick Alvarez, 13º do ranking, e o cazaque Zangar Nurlanuly, oitavo colocado do mundo.

Victoria Barros iguala melhor campanha brasileira

Na chave feminina, Victoria Barros também garantiu presença nas semifinais após derrotar a sul-coreana Ha Eum Lee por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 6/4.

A brasileira de 16 anos chegou a sair atrás no terceiro set, mas reagiu para confirmar a virada e seguir na disputa pelo título.

Victoria Barros: brasileira avança à semifinal do torneio juvenil de Roland Garros e iguala melhor campanha do país em simples feminino na competição (Luiz Candido/CBT)

Com a vaga nas semifinais, Victoria iguala a melhor campanha de uma brasileira na chave de simples juvenil de Roland Garros. A última tenista do país a chegar a essa fase havia sido Andrea Vieira, em 1987.

Na próxima fase, a potiguar enfrentará a chinesa Xinran Sun, número dois do ranking juvenil.

Brasil busca nova final em Paris

A semifinal entre Luis Miguel e Storck garante ao Brasil um representante na decisão do juvenil masculino de Roland Garros.

Até hoje, os melhores resultados brasileiros foram os vice-campeonatos de Edison Mandarino, em 1959, Thomaz Koch, em 1962 e 1963, e Luís Felipe Tavares, em 1967.