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Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz por tempo indeterminado

IRGC anunciou o fechamento após disparar um tiro de advertência contra uma embarcação que tentava atravessar a via por uma rota não autorizada

Estreito de Ormuz: uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo e gás natural. (Stock/Getty Images)

Estreito de Ormuz: uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo e gás natural. (Stock/Getty Images)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 11 de julho de 2026 às 20h52.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz após disparar um tiro de advertência contra uma embarcação que tentava atravessar a via marítima por uma rota não autorizada.

A ação foi comunicada na manhã de domingo, 12, no horário local, pela força naval do IRGC.

Em nota divulgada pelo site em árabe da agência semi-oficial Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, o Irã condenou a presença de “potências estrangeiras” tentando interferir na passagem pelo estreito, citando embarcações que desrespeitaram as rotas autorizadas.

O comunicado detalhou o disparo de advertência contra uma das embarcações que tentava cruzar de maneira irregular.

A nota ainda reforçou que o Estreito permanecerá fechado até novo aviso e “até que cesse a interferência regional dos Estados Unidos”. “Nenhuma embarcação ou navio militar terá permissão para passar”, afirmou o comunicado.

Apesar da escalada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou na sexta-feira, 10, que Washington e Teerã continuam em negociações sobre a trégua, mesmo após ataques recentes que violaram parcialmente o cessar-fogo.

O Estreito de Ormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas para o transporte de petróleo e gás natural e qualquer interrupção pode provocar impactos imediatos no comércio global de energia.

Acompanhe tudo sobre:Estreito de OrmuzIrãEstados Unidos (EUA)

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