Quem é a namorada de Marta? Conheça a jogadora Carrie Lawrence

A maior artilheira do mundo, Marta, tem em sua trajetória uma série de recordes dentro do futebol: já foi seis vezes considerada a melhor jogadora do mundo, fez a maior quantidade de gols em Copas (17) e marcou 119 gols em 181 jogos. Sem dúvidas, está na marcada história do futebol feminino mundial.

O que talvez ela não esperava, no entanto, era que o esporte também fosse responsável por apresentá-la a quem, hoje, ela chama de "amor": a jogadora Carrie Lawrence.

O casal se conheceu pelo Orlando Pride, clube norte-americano no qual Marta atua desde 2017. Desde que terminou o noivado com a jogadora Toni Deion, a história de amor de Carrie e Marta foi crescendo: já são dois anos juntas, e agora elas moram juntas em uma mansão em Orlando.

Apesar de ter a atual e a ex-namorada no mesmo clube (ambas Toni e Carrie são zagueiras do Orlando Pride), o clima de romance entre Marta e Carrie parece crescer a cada dia, tanto dentro dos campos como fora deles.

Quem é Carrie Lawrence, namorada de Marta?

Carrie Lawrence tem 26 anos e nasceu na cidade de Orlando (EUA). Bastante apegada à família, a jogadora tem vários posts em redes sociais ao lado dos pais - que já até acolheram Marta!

Mas além de conquistar o coração da maior artilheira de todos os tempos, Carrie também tem no currículo uma trajetória no futebol interessante. A zagueira começou a se dedicar ao esporte durante o Ensino Médio e, quando terminou a escola, começou a construir sua carreira no Florida Kraze Krush. Ela chegou a vencer os campeonatos estadual e regional pelo clube.

Mais tarde, em 2015, ela entrou para o South Carolina Gamecocks - time da University of South Carolina - por uma temporada, clube pelo qual jogou em 20 jogos e marcou um gol. No tempo que ficou no time, foi consagrada como "novata do ano" pelas colegas.

Um ano depois, foi transferida para a University of Central Florida e entrou no UCF Knights, clube em que ficou até 2018. Em 49 partidas, marcou quatro gols.

Foi só em janeiro de 2020 que entrou oficialmente para o Orlando Pride, como jogadora não titular, depois de passar todo o ano de 2019 já treinando com o clube.

Clima de tensão

Todo o romance entre Marta e Carrie, apesar de visivelmente alegre pelas redes sociais, tem algumas dificuldades. Antes de namorar a atual companheira, Marta foi noiva de Toni Deion, também zagueira do Orlando Pride, com quem teve um relacionamento de dois anos.

Após anunciarem o noivado em 2021, Marta e Toni se separaram 11 meses depois, no mesmo ano. Sete meses após a separação, a artilheira tornou o relacionamento com Carrie público. Diariamente, as três convivem dentro dos campos.

