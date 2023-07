Copa do Mundo Feminina: dia de jogo do Brasil téra folga ou ponto facultativo?

Falta menos de um mês para o início da Copa do Mundo Feminina. Este ano, pela primeira vez, 32 seleções estarão na competição que será realizada em dois países, Austrália e Nova Zelândia. A seleção brasileira está no grupo F, com França, Panamá e Jamaica.

A Copa do Mundo feminina acontece entre 20 de julho e 20 de agosto. Ao todo serão 64 partidas, com jogo de abertura no estádio Eden Park, em Auckland, maior cidade da Nova Zelândia.

A ministra do Esporte, Ana Moser, já mostrou interesse em tornar ponto facultativo o dia de jogo da seleção brasileira feminina durante a Copa. Na ocasião, ela chegou a comparar o tratamento que os jogos masculinos recebem, e que a seleção feminina deveria ter as mesmas regras em dia de partida.

Porém, até o momento, nada foi decidido — tanto no âmbito federal quanto estadual. A única capital que decidiu por ter ponto facultativo em dia de jogo da seleção brasileira feminina na Copa foi Natal, no Rio Grande do Norte.

Caso ocorra uma decisão em âmbito federal, o país poderia ter até sete pontos facultativos entre julho e agosto, o que dependeria da performance da seleção ao longo da competição.

Datas dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo feminina 2023