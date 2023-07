Jogos da Copa do Mundo Feminina hoje, terça-feira, 25; onde assistir e horários

Nesta terça-feira, 25, os jogos da Copa do Mundo Feminina continuam e as disputas são valida pelo Grupo A, com os segundos jogos das seleções da Noruega, da Nova Zelândia, das Filipinas e da Suíça.

Ao todo, serão duas partidas, distribuídas nos horários das 02h30 e 05h. O primeiro jogo do dia será a disputa entre Nova Zelândia e Filipinas pelo grupo A. As seleções se enfrentam às 02h30, no no Sky Stadium.

No segundo e último jogo da Copa do dia, entram em campo as seleções da Noruega e da Suíça, que se enfrentam às 5h no FMG Stadium Waikato, em Hamilton, Nova Zelândia, também pelo grupo A.

Onde assistir aos jogos da Copa Feminina hoje

Jogos do grupo A



2h30 – Nova Zelândia x Filipinas - SporTV, Cazé TV e Fifa+

Nova Zelândia x Filipinas - e Fifa+ 5h - Noruega x Suíça - Cazé TV e Fifa+

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo da Copa do Mundo Feminina de 2023 será transmitido na TV Globo ou no SporTV nesta terça-feira, 25.

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Quem joga pela Copa do Mundo Feminina hoje?

