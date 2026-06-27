Quem apita Brasil x Japão? Fifa define arbitragem para jogo

A Fifa definiu a equipe de arbitragem para o confronto entre Brasil e Japão, válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

O italiano Maurizio Mariani será o responsável por comandar a partida, marcada para a próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), no Houston Stadium.

Mariani terá ao seu lado uma equipe majoritariamente europeia. Os italianos Daniele Bindoni e Alberto Tegoni atuarão como primeiro e segundo assistentes, formando o trio de arbitragem em campo.

A equipe também contará com o suíço Sandro Schaerer como quarto árbitro e Stephane de Almeida na função de árbitro assistente reserva.

O confronto marca o início da fase eliminatória para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida seguirá para a prorrogação e, se necessário, será decidida nos pênaltis.

Quem é Maurizio Mariani?

Maurizio Mariani integra o quadro de árbitros da Fifa desde 2019 e é um dos principais nomes da arbitragem italiana. O juiz acumula experiência em competições internacionais organizadas pela Fifa e pela Uefa, além de atuar regularmente na Série A do Campeonato Italiano.

A escolha de Mariani mantém a tradição da Fifa de escalar árbitros europeus para confrontos de grande peso na fase de mata-mata do Mundial.

Qual é o caminho do Brasil na Copa?

Se vencer o Japão na fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026, o Brasil poderá enfrentar nas oitavas o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.

A liderança colocou a equipe de Carlo Ancelotti no confronto contra o Japão, segundo colocado do Grupo F. Os japoneses empataram em 1 a 1 com a Suécia nesta quinta-feira, 25, em Dallas, e terminaram a chave com cinco pontos.

Diferentemente da etapa anterior, agora não há espaço para recuperação: quem perder está eliminado.

Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão seguirá para a prorrogação. Persistindo a igualdade após os 30 minutos extras, a classificação será decidida nos pênaltis. Ou seja, a eliminação só acontece se o Brasil perder a disputa, independentemente de ser no tempo normal, na prorrogação ou nas penalidades.

Caso avance, o Brasil volta a campo nas oitavas de final no dia 5 de julho, domingo, às 17h.