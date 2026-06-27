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Fase de grupos copa 2026

Quem apita Brasil x Japão? Fifa define arbitragem para jogo

O confronto marca o início da fase eliminatória para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de junho de 2026 às 15h42.

Última atualização em 27 de junho de 2026 às 15h57.

A Fifa definiu a equipe de arbitragem para o confronto entre Brasil e Japão, válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

O italiano Maurizio Mariani será o responsável por comandar a partida, marcada para a próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), no Houston Stadium.

Mariani terá ao seu lado uma equipe majoritariamente europeia. Os italianos Daniele Bindoni e Alberto Tegoni atuarão como primeiro e segundo assistentes, formando o trio de arbitragem em campo.

A equipe também contará com o suíço Sandro Schaerer como quarto árbitro e Stephane de Almeida na função de árbitro assistente reserva.

O confronto marca o início da fase eliminatória para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida seguirá para a prorrogação e, se necessário, será decidida nos pênaltis.

Quem é Maurizio Mariani?

Maurizio Mariani integra o quadro de árbitros da Fifa desde 2019 e é um dos principais nomes da arbitragem italiana. O juiz acumula experiência em competições internacionais organizadas pela Fifa e pela Uefa, além de atuar regularmente na Série A do Campeonato Italiano.

A escolha de Mariani mantém a tradição da Fifa de escalar árbitros europeus para confrontos de grande peso na fase de mata-mata do Mundial.

Qual é o caminho do Brasil na Copa?

Se vencer o Japão na fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026, o Brasil poderá enfrentar nas oitavas o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.

A liderança colocou a equipe de Carlo Ancelotti no confronto contra o Japão, segundo colocado do Grupo F. Os japoneses empataram em 1 a 1 com a Suécia nesta quinta-feira, 25, em Dallas, e terminaram a chave com cinco pontos.

Diferentemente da etapa anterior, agora não há espaço para recuperação: quem perder está eliminado.

Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão seguirá para a prorrogação. Persistindo a igualdade após os 30 minutos extras, a classificação será decidida nos pênaltis. Ou seja, a eliminação só acontece se o Brasil perder a disputa, independentemente de ser no tempo normal, na prorrogação ou nas penalidades.

Caso avance, o Brasil volta a campo nas oitavas de final no dia 5 de julho, domingo, às 17h.

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