Esporte

Fase de grupos copa 2026

Cristiano Ronaldo joga hoje? Portugal e Colômbia disputam liderança

O português fez dois gols na última partida e chega com moral para a última rodada da fase de grupos

CR7: jogador foi o primeiro a marcar em seis edições diferentes da Copa (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

CR7: jogador foi o primeiro a marcar em seis edições diferentes da Copa (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de junho de 2026 às 16h26.

Portugal e Colômbia se enfrentam neste sábado às 20h30 na terceira rodada do Grupo K. A grande atração da partida será a presença do astro Cristiano Ronaldo.

O português fez dois gols na última partida e deve começar novamente como titular. A seleção europeia goleou o Uzbequistão por 5 a 0 após ficar no empate na primeira rodada contra o Congo.

Já a Colômbia de Luis Díaz e James Rodriguez quer fechar a fase de grupos com três vitórias e garantir a liderança.

Quem terminar em primeiro pega um dos oito melhores terceiros colocados. A seleção que ficar em segundo encara o segundo colocado do grupo L, que pode ser Inglaterra, Croácia ou Gana.

Provável escalação de Portugal

Diogo Costa; João Cancelo; Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha e João Neves; Bruno Fernandes, Pedro Neto e João Félix; e Cristiano Ronaldo.

Provável escalação da Colômbia

Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma, Puerta e Jhon Arias; James Rodríguez, Córdoba e Luís Díaz.

Onde assistir Portugal x Colômbia ao vivo?

A partida terá transmissão exclusiva na CazéTV, no Youtube.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

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