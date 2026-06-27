Cristiano Ronaldo joga hoje? Portugal e Colômbia disputam liderança

Portugal e Colômbia se enfrentam neste sábado às 20h30 na terceira rodada do Grupo K. A grande atração da partida será a presença do astro Cristiano Ronaldo.

O português fez dois gols na última partida e deve começar novamente como titular. A seleção europeia goleou o Uzbequistão por 5 a 0 após ficar no empate na primeira rodada contra o Congo.

Já a Colômbia de Luis Díaz e James Rodriguez quer fechar a fase de grupos com três vitórias e garantir a liderança.

Quem terminar em primeiro pega um dos oito melhores terceiros colocados. A seleção que ficar em segundo encara o segundo colocado do grupo L, que pode ser Inglaterra, Croácia ou Gana.

Provável escalação de Portugal

Diogo Costa; João Cancelo; Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha e João Neves; Bruno Fernandes, Pedro Neto e João Félix; e Cristiano Ronaldo.

Provável escalação da Colômbia

Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma, Puerta e Jhon Arias; James Rodríguez, Córdoba e Luís Díaz.

Onde assistir Portugal x Colômbia ao vivo?

A partida terá transmissão exclusiva na CazéTV, no Youtube.