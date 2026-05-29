Que horas é o sorteio da Copa Sul-Americana 2026? Veja onde assistir ao vivo

Copa Sul-Americana: confira o calendário das próximas etapas do torneio (Arte/Exame)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de maio de 2026 às 10h04.
Última atualização em 29 de maio de 2026 às 11h05.
A Copa Sul-Americana define nesta sexta-feira, 29, os confrontos das oitavas de final. O sorteio será realizado às 12h, no horário de Brasília, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.
A fase de oitavas da Sul-Americana terá os oito primeiros colocados dos grupos e os oito vencedores dos playoffs.
Entre os classificados diretos estão os brasileiros Atlético-MG, São Paulo e Botafogo. Os demais clubes do primeiro pote são Macará, Deportivo Recoleta, Montevideo City Torque, Olimpia e River Plate.
Nos playoffs, quatro brasileiros disputam a repescagem da Sul-Americana: Santos, Grêmio, Vasco e Red Bull Bragantino.
Os clubes serão divididos em dois potes. No pote 1, estarão os primeiros colocados dos grupos da Sul-Americana.
No pote 2, estarão os vencedores dos playoffs, disputados entre os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana e os terceiros colocados da Conmebol Libertadores.
Macará
Atlético-MG
São Paulo
Deportivo Recoleta
Botafogo
Montevideo City Torque
Olimpia
River Plate
Grêmio x Bolívar
Bragantino x Sporting Cristal
Vasco x Independiente Medellín
O'Higgins x Boca Juniors
Tigre x Nacional-URU
Caracas x Santa Fe
Cienciano x Lanús
Santos x Universidad Central-VEN
A participação nos playoffs rende US$ 500 mil, valor equivalente a R$ 2,575 milhões. A presença nas oitavas de final vale US$ 600 mil, ou R$ 3,090 milhões.
Nas quartas de final, a premiação será de US$ 700 mil, equivalente a R$ 3,6 milhões. Na semifinal, o valor será de US$ 800 mil, ou R$ 4,12 milhões.
O vice-campeão receberá US$ 2,5 milhões, cerca de R$ 12,9 milhões. O campeão da Sul-Americana receberá US$ 10 milhões, ou R$ 50 milhões.
O sorteio das oitavas de final da Sul-Americana será realizado nesta sexta-feira, 29, às 12h, no horário de Brasília.
A transmissão ao vivo será feita pela getv (youtube), pela ESPN (TV aberta) e plano premium Disney+ (streaming).