Que horas é o sorteio da Copa Sul-Americana 2026? Veja onde assistir ao vivo

A Copa Sul-Americana define nesta sexta-feira, 29, os confrontos das oitavas de final. O sorteio será realizado às 12h, no horário de Brasília, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Quem está nas oitavas e nos playoffs da Sul-Americana?

A fase de oitavas da Sul-Americana terá os oito primeiros colocados dos grupos e os oito vencedores dos playoffs.

Entre os classificados diretos estão os brasileiros Atlético-MG, São Paulo e Botafogo. Os demais clubes do primeiro pote são Macará, Deportivo Recoleta, Montevideo City Torque, Olimpia e River Plate.

Nos playoffs, quatro brasileiros disputam a repescagem da Sul-Americana: Santos, Grêmio, Vasco e Red Bull Bragantino.

Como será o sorteio?

Os clubes serão divididos em dois potes. No pote 1, estarão os primeiros colocados dos grupos da Sul-Americana.

No pote 2, estarão os vencedores dos playoffs, disputados entre os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana e os terceiros colocados da Conmebol Libertadores.

Potes da Sul-Americana

Pote 1

Macará

Atlético-MG

São Paulo

Deportivo Recoleta

Botafogo

Montevideo City Torque

Olimpia

River Plate

Pote 2: vencedores dos playoffs

Grêmio x Bolívar

Bragantino x Sporting Cristal

Vasco x Independiente Medellín

O'Higgins x Boca Juniors

Tigre x Nacional-URU

Caracas x Santa Fe

Cienciano x Lanús

Santos x Universidad Central-VEN

Calendário da Sul-Americana

Os jogos de ida dos playoffs serão disputados de 21 a 23 de julho .

. Os jogos de volta dos playoffs serão realizados de 28 a 30 de julho .

. As oitavas de final terão jogos de ida de 11 a 13 de agosto .

. Os jogos de volta das oitavas serão disputados de 18 a 20 de agosto .

. As quartas de final terão partidas de ida de 8 a 10 de setembro .

. Os jogos de volta das quartas serão disputados de 15 a 17 de setembro .

. As semifinais terão jogos de ida de 13 a 14 de outubro .

. As partidas de volta das semifinais serão realizadas de 20 a 21 de outubro .

. A final, em jogo único, está marcada para 21 de novembro.

Premiação da Sul-Americana

A participação nos playoffs rende US$ 500 mil, valor equivalente a R$ 2,575 milhões. A presença nas oitavas de final vale US$ 600 mil, ou R$ 3,090 milhões.

Nas quartas de final, a premiação será de US$ 700 mil, equivalente a R$ 3,6 milhões. Na semifinal, o valor será de US$ 800 mil, ou R$ 4,12 milhões.

O vice-campeão receberá US$ 2,5 milhões, cerca de R$ 12,9 milhões. O campeão da Sul-Americana receberá US$ 10 milhões, ou R$ 50 milhões.

Que horas assistir ao sorteio da Sul-Americana?

O sorteio das oitavas de final da Sul-Americana será realizado nesta sexta-feira, 29, às 12h, no horário de Brasília.

Onde assistir ao sorteio da Sul-Americana?

A transmissão ao vivo será feita pela getv (youtube), pela ESPN (TV aberta) e plano premium Disney+ (streaming).