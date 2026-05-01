Copa do Mundo 2026: 7 filmes e séries para assistir antes do Mundial

A contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026 já começou e, enquanto a bola não rola, o streaming virou um bom aquecimento para quem quer entrar no clima do torneio.

Entre documentários históricos, séries sobre craques e filmes que exploram o impacto cultural do futebol, há opções que ajudam a transformar a espera pelo Mundial em uma maratona temática.

A seleção reúne produções que passam por títulos marcantes da Seleção Brasileira, perfis de lendas do esporte e histórias que mostram como o futebol vai muito além das quatro linhas. Dos bastidores do penta às trajetórias de Pelé e Maradona, são títulos que misturam memória, drama e paixão pelo jogo.

Brasil 2002: Os Bastidores do Penta (Netflix)

O documentário revisita a campanha da Seleção Brasileira no pentacampeonato mundial e mostra o que aconteceu longe das câmeras durante a Copa de 2002. Com imagens registradas pelos próprios jogadores, a produção mergulha na concentração da equipe e no ambiente que antecedeu o último título mundial do Brasil.

Pelé (Netflix)

A produção acompanha a trajetória de Pelé desde a ascensão no Santos até a consagração definitiva na Copa de 1970. Mais do que relembrar gols e títulos, o documentário também observa o peso político, social e simbólico do maior nome da história do futebol brasileiro.

Maradona: Conquista de um Sonho (Prime Video)

A série dramatiza a vida de Diego Maradona em diferentes fases, da juventude na Argentina ao estrelato na Europa. A narrativa também explora as polêmicas, os excessos e a relação intensa do craque com a torcida, construindo um retrato amplo de uma das figuras mais complexas do esporte.

Ronaldo, o Fenômeno (Globoplay)

O documentário foca na carreira de Ronaldo Nazário, com destaque para o período entre 1994 e 2002. A produção revisita momentos decisivos da trajetória do atacante, incluindo a derrota na final de 1998 e a redenção com o protagonismo no pentacampeonato.

Neymar: O Caos Perfeito (Netflix)

A série documental acompanha a ascensão de Neymar como um dos principais nomes do futebol brasileiro e mundial. Entre bastidores da carreira, pressão midiática e vida pessoal, a produção tenta entender o peso de ser o principal rosto do futebol brasileiro em uma nova geração.

Sean Eternos (Netflix)

A minissérie documental da Netflix acompanha a campanha da Argentina na Copa América de 2021, torneio que encerrou um jejum de 28 anos sem títulos da seleção principal. Com foco em Lionel Messi e nos bastidores da equipe, a produção mostra a caminhada até a final contra o Brasil no Maracanã e o peso simbólico daquela conquista para os argentinos.

Escolho Acreditar: O Caminho do Campeão (Max)

O documentário acompanha a campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2022 e revisita a trajetória da seleção até a conquista do tricampeonato no Catar. A produção foca nos bastidores da equipe comandada por Lionel Scaloni e mostra como o elenco transformou a pressão em confiança ao longo do torneio.

Ronaldinho Gaúcho (Netflix)

A nova minissérie documental da Netflix revisita a trajetória de Ronaldinho Gaúcho em três episódios, acompanhando sua jornada desde os primeiros passos no Grêmio até a consagração como um dos jogadores mais talentosos e carismáticos da história do futebol. A produção estreou neste mês e propõe um retrato íntimo do craque, combinando imagens de arquivo raras, bastidores inéditos e acesso à rotina atual do ex-jogador.