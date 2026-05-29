Ciência

Criatura menor que grão de arroz intriga cientistas

Animal minúsculo, coberto por manchas pretas e amarelas, foi descoberto por acaso e chamou atenção de especialistas em biodiversidade marinha

Thecacera sesama: espécie foi identificada após um mergulho recreativo (Ho-Yeung Chan)

Thecacera sesama: espécie foi identificada após um mergulho recreativo (Ho-Yeung Chan)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10h06.

Uma criatura marinha menor que um grão de arroz levou pesquisadores a identificar uma nova espécie nas águas costeiras de Taiwan. A lesma-marinha translúcida, coberta por manchas amarelas e pretas, recebeu o nome de Thecacera sesama por lembrar sementes de gergelim.

A descoberta foi descrita em um estudo publicado na revista científica ZooKeys por pesquisadores da National Taiwan Ocean University, do National Museum of Natural Science e da National Taipei University of Education.

Um encontro inesperado durante um mergulho

O animal foi encontrado pela primeira vez em 2019 pelo pesquisador Ho-Yeung Chan durante um mergulho recreativo no norte de Taiwan. Na época, ele ainda era estudante universitário e não imaginava ter encontrado uma espécie desconhecida pela ciência.

Segundo os autores, a identificação só aconteceu depois que Chan procurou ajuda em uma rede social. “Ele nunca percebeu que Thecacera sesama era uma nova espécie até consultar a especialista em lesmas-marinhas Hsini Lin no Facebook”, afirmaram os pesquisadores.

A espécie mede menos de 3 milímetros e vive sobre briozoários, pequenos organismos aquáticos conhecidos popularmente como “animais-musgo”.

Um oceano cheio de espécies invisíveis

Os pesquisadores explicam que encontrar organismos tão pequenos depende quase de sorte. As condições climáticas na costa norte de Taiwan dificultam bastante as pesquisas submarinas. Tufões no verão e fortes monções no inverno reduzem drasticamente o período disponível para mergulhos científicos.

“Os nudibrânquios são um dos principais integrantes da cadeia alimentar marinha”, escreveram os autores do estudo. “Muitos são extremamente pequenos e muito difíceis de detectar debaixo d’água a olho nu.”

Apesar do tamanho quase invisível, esses animais ajudam cientistas a entender melhor os ecossistemas oceânicos e a biodiversidade marinha ainda desconhecida.

O nome inspirado em gergelim

O nome sesama surgiu justamente pela aparência da criatura. “Mergulhadores taiwaneses a chamam de ‘gergelim’ em chinês, e ela também é pequena como uma semente de gergelim, daí o nome”, explicaram os pesquisadores.

Os cientistas também observaram que a rotina da pequena lesma parece girar em torno de quatro atividades principais: se alimentar, procurar parceiros, acasalar e colocar ovos.

A descoberta reforça uma suspeita crescente entre biólogos marinhos: os oceanos ainda escondem milhares de espécies desconhecidas, especialmente organismos minúsculos que passam despercebidos até mesmo em áreas já exploradas.

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