Criatura menor que grão de arroz intriga cientistas

Thecacera sesama: espécie foi identificada após um mergulho recreativo (Ho-Yeung Chan)
Freelancer
Publicado em 29 de maio de 2026 às 10h06.
Uma criatura marinha menor que um grão de arroz levou pesquisadores a identificar uma nova espécie nas águas costeiras de Taiwan. A lesma-marinha translúcida, coberta por manchas amarelas e pretas, recebeu o nome de Thecacera sesama por lembrar sementes de gergelim.
A descoberta foi descrita em um estudo publicado na revista científica ZooKeys por pesquisadores da National Taiwan Ocean University, do National Museum of Natural Science e da National Taipei University of Education.
O animal foi encontrado pela primeira vez em 2019 pelo pesquisador Ho-Yeung Chan durante um mergulho recreativo no norte de Taiwan. Na época, ele ainda era estudante universitário e não imaginava ter encontrado uma espécie desconhecida pela ciência.
Segundo os autores, a identificação só aconteceu depois que Chan procurou ajuda em uma rede social. “Ele nunca percebeu que Thecacera sesama era uma nova espécie até consultar a especialista em lesmas-marinhas Hsini Lin no Facebook”, afirmaram os pesquisadores.
A espécie mede menos de 3 milímetros e vive sobre briozoários, pequenos organismos aquáticos conhecidos popularmente como “animais-musgo”.
Os pesquisadores explicam que encontrar organismos tão pequenos depende quase de sorte. As condições climáticas na costa norte de Taiwan dificultam bastante as pesquisas submarinas. Tufões no verão e fortes monções no inverno reduzem drasticamente o período disponível para mergulhos científicos.
“Os nudibrânquios são um dos principais integrantes da cadeia alimentar marinha”, escreveram os autores do estudo. “Muitos são extremamente pequenos e muito difíceis de detectar debaixo d’água a olho nu.”
Apesar do tamanho quase invisível, esses animais ajudam cientistas a entender melhor os ecossistemas oceânicos e a biodiversidade marinha ainda desconhecida.
O nome sesama surgiu justamente pela aparência da criatura. “Mergulhadores taiwaneses a chamam de ‘gergelim’ em chinês, e ela também é pequena como uma semente de gergelim, daí o nome”, explicaram os pesquisadores.
Os cientistas também observaram que a rotina da pequena lesma parece girar em torno de quatro atividades principais: se alimentar, procurar parceiros, acasalar e colocar ovos.
A descoberta reforça uma suspeita crescente entre biólogos marinhos: os oceanos ainda escondem milhares de espécies desconhecidas, especialmente organismos minúsculos que passam despercebidos até mesmo em áreas já exploradas.